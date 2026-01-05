川普放話「絕對拿下」格陵蘭 丹麥總理疾呼「停止威脅」

我的頻道

編譯中心／綜合4日電
美國總統川普向媒體表明他「絕對」需要格陵蘭，丹麥總理佛瑞德里克森（見圖）呼籲美國停止「威脅」格陵蘭。（路透）
就在美國抓捕委內瑞拉領導人的隔天，美國總統川普向媒體表明他「絕對」需要格陵蘭。對此，丹麥4日呼籲美國停止「威脅」格陵蘭。

中央社綜合法新社、路透報導，隨著華府出兵干預委內瑞拉，再度引發外界對格陵蘭的憂慮，川普已多次明確表示，希望將格陵蘭併入美國版圖。川普接受「大西洋月刊」（The Atlantic）採訪時的發言，以及他最有影響力的幕僚之妻在社群媒體上傳格陵蘭全島覆蓋美國國旗的地圖，加深了外界的這些疑慮。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）4日晚在聲明中表示：「我要向美國把話說清楚，所謂美國應接管格陵蘭的說法，簡直荒謬至極。」她表示：「因此，我在此嚴正要求美國，停止威脅你們長期的親密盟友，並停止威脅另一個國家的人民。他們已經說得很清楚，自己並非待價而沽的商品。」

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）同樣於4日發聲明表示：「當美國總統說『我們需要格陵蘭』，並將我們與委內瑞拉及軍事干預掛鉤時，這不僅大錯特錯，更是對我們的不尊重。」

美國的歐洲盟友對川普3日派遣軍隊襲擊卡拉卡斯（Caracas），並抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動感到震驚，目前馬杜洛正被拘押在紐約。

法院表示，馬杜洛5日中午將在紐約聯邦法院出庭，屆時法官將正式告知他面臨的指控。

川普曾表示，美國將無限期「掌管」委內瑞拉，並開發其豐富的石油資源。

另一方面，委內瑞拉首都卡拉卡斯附近小鎮數位居民4日表示，日前美軍抓捕總統馬杜洛行動造成當地部分民宅受損或遭到摧毀。官方通報有人喪生，但是目前為數不詳。

路透報導，50歲計程摩托車司機馬洛拉（Jonatan Mallora），以及他的鄰居、年輕小販阿爾瓦雷茲（Angel Alvarez）表示，3日清晨他們被住家社區內爆炸聲響驚醒。

馬洛拉站在屋頂已經遭到摧毀的自家公寓廢墟中說：「孩子們能夠保住小命純屬僥倖。」他表示，他和24歲女兒、22歲兒子及時逃離，均未受傷。

阿爾瓦雷茲檢視因彈片而受損的自宅牆壁和水塔，慶幸家中還有備用水槽，而且房子沒有像馬洛拉家那樣嚴重受損。在水源不穩定的國家，水塔不可或缺。

此外，美國媒體Axios報導，在美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛前，美國加密貨幣預測市場平台Polymarket一名用戶下注馬杜洛將垮台，獲利逾43萬6000美元。

圖為一名男子走過丹麥國旗飄揚的格陵蘭島努克的一座紀念碑。（路透資料照片）
