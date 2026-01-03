我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

瑞士酒吧火災 急診部主任：爆燃+閃燃釀重傷

中央社／克蘭蒙丹納2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
發生大火後，瑞士星座酒吧2日的外觀。（路透）
發生大火後，瑞士星座酒吧2日的外觀。（路透）

瑞士滑雪勝地酒吧跨年派對發生火災，日內瓦大學醫院急診部主任拉里博（Robert Larribau）表示，許多人的嚴重傷勢看來是「爆燃」和「閃燃」兩種現象造成。

法新社報導，根據瑞士警方2日提供的傷亡人數，滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）火災造成約40人喪生，119人受傷，數字可能還會調整。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，日內瓦大學醫院（Geneva University Hospitals）收治5人。拉里博說，傷患大多很年輕，介於15歲到30歲。他表示，許多人嚴重傷勢看來是「爆燃」（backdraft）與「閃燃」（flashover）兩種現象造成。

爆燃是指火焰耗盡所有氧氣後遇到新鮮空氣時發生的現象。拉里博表示，這會「立即造成致命傷害，包括嚴重爆炸創傷、大面積熱損傷，以及致命性毒氣吸入，因此較常見於罹難者而非獲救生還者」。

他說，閃燃則是指密閉空間內所有可燃物同時引燃，導致「嚴重且往往深入的燒燙傷，主要影響臉部、頸部和上肢等暴露身體部位，並且常常伴隨因強烈輻射熱和高溫氣體產生的嚴重吸入性損傷」。

他還說：「對於倖存者而言，將需要數週甚至數月的復健，且許多人會留下終身後遺症。」

瑞士有關當局表示，他們已排除恐怖攻擊可能性，稱酒吧發生的爆炸是火災引起。

瓦萊邦（Valais）檢察長皮盧（Beatrice Pilloud）2日在記者會上表示，初步調查後發現，這場火災似乎是插在香檳瓶的仙女棒離天花板太近所致。

她說，這類仙女棒似乎導致「所謂的閃燃事件，火勢蔓延得非常快」，並說調查人員將評估天花板使用隔音泡棉狀況，並釐清是否有人須為這起火災負刑事責任。

瑞士 跨年

上一則

烏稱俄飛彈襲哈爾科夫2死25傷 莫斯科否認攻擊

下一則

川普邀新加坡出席G20 黃循財：將發揮建設性角色

延伸閱讀

瑞士檢方初判仙女棒引發惡火 醫揭傷亡為何如此嚴重

瑞士檢方初判仙女棒引發惡火 醫揭傷亡為何如此嚴重
瑞士酒吧大火／盤點夜總會火災 1942年波士頓釀492死最慘重

瑞士酒吧大火／盤點夜總會火災 1942年波士頓釀492死最慘重
瑞士酒吧大火／出事度假滑雪小鎮 美食精品聞名、國際遊客多

瑞士酒吧大火／出事度假滑雪小鎮 美食精品聞名、國際遊客多
檢方初判煙火蠟燭肇禍 瑞士酒吧跨年火災多人仍命危

檢方初判煙火蠟燭肇禍 瑞士酒吧跨年火災多人仍命危

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位