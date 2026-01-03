我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

跨年當眾吻父親、參謁站主位 金正恩愛女展接班架式

編譯中心／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在這張北韓官媒朝中社1日發布照片中，北韓國家領導人金正恩（右起）、女兒金主愛與妻子李雪主參謁平壤錦繡山太陽宮。（路透）
在這張北韓官媒朝中社1日發布照片中，北韓國家領導人金正恩（右起）、女兒金主愛與妻子李雪主參謁平壤錦繡山太陽宮。（路透）

北韓國家領導人金正恩在2026年到來之際，於1日前往錦繡山太陽宮，向開國領導人金日成與第二代領導人金正日，黨中央、最高人民會議常任委員會、內閣以及國防省主要干部隨同出席。此外，金正恩夫人李雪主與女兒金主愛也一同出席。這也是金主愛自2022年登上北韓官媒以來，首次公開參謁錦繡山太陽宮。分析人士指，這絕非普通的家庭聚會，而是經過精心設計的政治操弄，意在向全球宣告金主愛無可撼動的「接班人」地位。

韓聯社指出，錦繡山太陽宮安置有金日成和金正日遺體，被視為象徵北韓體制正統性的場所。雖然朝中社報導未提及金正恩妻女陪同參拜，但在朝中社釋出的照片中，金正恩、李雪主與金主愛站在第一排，金主愛更位於中央位置，父母則站在兩側，身後則是黨政軍高層大老。

北韓從未證實過金主愛的年齡。此外，據信出生於2010年代初期的她曾在去年9月隨同父親前往北京，完成她的首次公開海外行程。

金主愛被外界推測為13歲，若此事為真，其尚未達到加入勞動黨的法定年齡。然而，北韓官方媒體卻已開始以「嚮導」、「受尊敬的子女」等高度政治化的尊稱稱呼她。首爾世宗研究所副所長鄭成長分析，金正恩此時刻意帶女兒高調現身太陽宮，可能是在為即將舉行的勞動黨第九次代表大會預作鋪陳，不排除屆時將賦予金主愛正式頭銜，為北韓第四代世襲統治揭開序幕。

據悉，金正恩與金主愛感情良好，兩人在跨年晚會中互動親密，金主愛在跨年倒數時刻主動親吻父親臉頰，畫面溫馨。相比之下，第一夫人李雪主在官媒鏡頭中顯得極為落寞，不是被安排在角落，就是畫面被刻意卡掉，彷彿被這對「地表最強父女」徹底邊緣化。

另外，朝中社同日報導金正恩與出席迎新年活動的學生合影。有觀點認為，此舉可能意在凸顯金正恩「重視下一代」的形象。

金正恩自2012年執政以來，幾乎每年元旦都會前往太陽宮參謁，僅2018年、2024年與2025年未現身。金正恩常在重要節日與周年紀念日參謁錦繡山太陽宮，向其祖父、建國領袖金日成及父親金正日致敬，此舉被視為展現這個擁有核武國家的世襲傳承。

北韓領導人金正恩（前右一）與女兒金主愛（前右二）在跨年晚會中互動親密，金主愛在跨...
北韓領導人金正恩（前右一）與女兒金主愛（前右二）在跨年晚會中互動親密，金主愛在跨年倒數時刻主動親吻父親臉頰，溫馨畫面引發外界關注。（取材自朝中社）

金正恩 北韓 跨年

上一則

IOC：即使烏戰結束 俄運動員不能代表國家參加米蘭冬奧

下一則

瑞士酒吧疑因「高舉香檳仙女棒」釀大火 慶祝手法行之有年

延伸閱讀

金正恩攜女金主愛 首赴錦繡山太陽宮謁陵

金正恩攜女金主愛 首赴錦繡山太陽宮謁陵
金正恩跨年夜攜妻女看表演 演講致敬援俄官兵、未提對美政策

金正恩跨年夜攜妻女看表演 演講致敬援俄官兵、未提對美政策
金正恩以「核動力潛艦」展開聖誕挑釁？韓情報專家分析虛實

金正恩以「核動力潛艦」展開聖誕挑釁？韓情報專家分析虛實
北韓強化軍事嚇阻 金正恩：未來五年持續發展飛彈

北韓強化軍事嚇阻 金正恩：未來五年持續發展飛彈

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位