跨年當眾吻父親、參謁站主位 金正恩愛女展接班架式

在這張北韓官媒朝中社1日發布照片中，北韓國家領導人金正恩（右起）、女兒金主愛與妻子李雪主參謁平壤錦繡山太陽宮。（路透）

北韓 國家領導人金正恩 在2026年到來之際，於1日前往錦繡山太陽宮，向開國領導人金日成與第二代領導人金正日，黨中央、最高人民會議常任委員會、內閣以及國防省主要干部隨同出席。此外，金正恩夫人李雪主與女兒金主愛也一同出席。這也是金主愛自2022年登上北韓官媒以來，首次公開參謁錦繡山太陽宮。分析人士指，這絕非普通的家庭聚會，而是經過精心設計的政治操弄，意在向全球宣告金主愛無可撼動的「接班人」地位。

韓聯社指出，錦繡山太陽宮安置有金日成和金正日遺體，被視為象徵北韓體制正統性的場所。雖然朝中社報導未提及金正恩妻女陪同參拜，但在朝中社釋出的照片中，金正恩、李雪主與金主愛站在第一排，金主愛更位於中央位置，父母則站在兩側，身後則是黨政軍高層大老。

北韓從未證實過金主愛的年齡。此外，據信出生於2010年代初期的她曾在去年9月隨同父親前往北京，完成她的首次公開海外行程。

金主愛被外界推測為13歲，若此事為真，其尚未達到加入勞動黨的法定年齡。然而，北韓官方媒體卻已開始以「嚮導」、「受尊敬的子女」等高度政治化的尊稱稱呼她。首爾世宗研究所副所長鄭成長分析，金正恩此時刻意帶女兒高調現身太陽宮，可能是在為即將舉行的勞動黨第九次代表大會預作鋪陳，不排除屆時將賦予金主愛正式頭銜，為北韓第四代世襲統治揭開序幕。

據悉，金正恩與金主愛感情良好，兩人在跨年 晚會中互動親密，金主愛在跨年倒數時刻主動親吻父親臉頰，畫面溫馨。相比之下，第一夫人李雪主在官媒鏡頭中顯得極為落寞，不是被安排在角落，就是畫面被刻意卡掉，彷彿被這對「地表最強父女」徹底邊緣化。

另外，朝中社同日報導金正恩與出席迎新年活動的學生合影。有觀點認為，此舉可能意在凸顯金正恩「重視下一代」的形象。