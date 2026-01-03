我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

吸引遊客、高收入外派 沙國73年禁酒令鬆綁 宗教敏感區不開放

編譯中心／綜合2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
沙烏地阿拉伯改善保守形象，開放具身分地位的非穆斯林居民在首都利雅德購買酒類，盼吸引觀光客與高收入外派人才；圖為利雅德遊客。（路透）
沙烏地阿拉伯改善保守形象，開放具身分地位的非穆斯林居民在首都利雅德購買酒類，盼吸引觀光客與高收入外派人才；圖為利雅德遊客。（路透）

沙烏地阿拉伯自1952年起禁止全國販售酒精飲料，至今已73年，目前正低調開放具身分地位的非穆斯林居民在首都利雅德購買酒類。此舉是實際掌權的沙爾曼王儲全面現代化一環，盼吸引觀光客與高收入外派人才，改善保守形象。

華爾街日報引述知情人士透露，沙國政府近期雖無正式公告，但已開始允許持有「高級居留身分」（通常授予具專業技能或雄厚財力外籍人士）的非穆斯林居民，在利雅德（Riyadh）一間商店購買啤酒與紅、白酒。

分析人士指出，沙國很可能仿效鄰國阿拉伯聯合大公國的模式，在部分地區允許酒類，在宗教敏感地區如聖城麥加（Mecca）、麥地那（Medina）維持禁止。

據熟悉沙國領導階層想法的人士指出，預計沙國第二步將允許紅海沿岸的高檔飯店與度假村提供酒類。紅海海濱地區近年來被打造為觀光點，已籌畫引進酒類多年。

酒類鬆綁也是沙爾曼王儲過去10年一系列現代化舉措的一環，其他還包括解除女性駕車禁令、允許電影院與音樂節，以及約束宗教警察的職權，目的是將沙國定位為當代的熱門投資地，並讓主要仰賴石油出口的經濟更多元化。

沙烏地當前也正形塑自身為全球大型體育賽事中心，除延攬C羅（Cristiano Ronaldo）等足球明星加盟國內聯賽，並預定主辦2034年世界盃足球賽。沙國也自2021年起在港市吉達（Jeddah）舉辦沙烏地一級方程式大獎賽，這類體育盛事通常伴隨大量酒類需求。

沙國在1950年代全面禁酒，起因是一名年輕、醉酒的王室成員槍殺英國外交官。伊斯蘭教禁止飲酒，沙國奉伊斯蘭為國教，並定位自身為伊斯蘭聖地守護者。

一名長居沙國、近期到利雅德唯一一間開放酒品販售商店買過酒的外籍人士表示，所有能買酒的資訊，他都是透過口耳相傳得知。

他當時抵達位於使館區、沒有招牌的指定商店後，工作人員檢查他的居留證件，確認並非穆斯林，且其居留身分符合購酒資格，隨後要求他將手機放入密封袋避免拍照後，允許他進店選購。

在當前能源市場疲軟、預算面臨吃緊下，沙國希望吸引外國訪客與外籍人士帶來資金，以助減少財政赤字。同時沙國政府也縮減一些原本頗具雄心的基建計畫，例如原訂耗資數兆美元的新未來城（Neom）。

觀光 石油 C羅

上一則

前任涉貪 烏克蘭39歲情報局長轉任總統府幕僚長

下一則

IOC：即使烏戰結束 俄運動員不能代表國家參加米蘭冬奧

延伸閱讀

沙烏地聯軍空襲葉門分離主義組織 傳7死逾20傷

沙烏地聯軍空襲葉門分離主義組織 傳7死逾20傷
葉門分離派控沙烏地空襲 稱未受嚇阻將持續推進

葉門分離派控沙烏地空襲 稱未受嚇阻將持續推進
沙烏地禁酒73年 放寬特定外籍人士買酒拚經濟 須符2條件

沙烏地禁酒73年 放寬特定外籍人士買酒拚經濟 須符2條件
沙烏地阿拉伯王室誕生地迪里耶 從文化遺產變身觀光地標

沙烏地阿拉伯王室誕生地迪里耶 從文化遺產變身觀光地標

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位