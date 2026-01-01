我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

保險箱保額僅1萬 失物價值恐達10倍

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國一家儲蓄銀行分行金庫遭洗劫後，客戶聚集在分行外，等待了解自身保管箱的狀況。(路透)
德國一家儲蓄銀行分行金庫遭洗劫後，客戶聚集在分行外，等待了解自身保管箱的狀況。(路透)

德國一家儲蓄銀行分行金庫，在聖誕假期遭竊賊以專業鑽孔設備闖入，3000多個保險箱財物遭洗劫。德國「畫報」報導，每個保險箱投保金額為約1萬多歐元(約1.2萬美元)，遭竊銀行恐被客戶索賠約3400萬歐元(近4萬美元)。

該行去年12月29日發現遭竊後，30日仍然關閉，當天約200人到場要求進入，憤怒的客戶聚集在門口高喊「讓我們進去」，要求銀行說明情況。

當地警方表示，由於該銀行員工曾遭到威脅，分行基於安全考量並未對外開放，導致不滿的客戶聚集在外。

德國「世界報」報導，現場客戶瀰漫大量不安情緒。許多受害者早在去年12月29日就聚集在該行門前，警方後來甚至被迫清空大廳。隔天一早，仍有大量民眾在銀行未開門前聚集等待消息；銀行原本計畫當天重新開放金庫，讓受害者查看損失情況，但局勢一度有失控之虞。

有數人衝過保全闖入前廳，警方隨即出動多輛巡邏車趕赴現場，並透過廣播宣布，基於當前情況，該分行當天將維持關閉。警方發言人告訴法新社，員警在現場密切關注情況，局勢已大致穩定。

一名在該行外等待的男子向世界報說，他前一晚因該竊案睡不著，「銀行完全沒提供任何資訊」。他透露，已使用該行的保險箱25年，存放的是退休積蓄。

另有一名男子說，他存放的是為家人準備的現金與珠寶。

世界報轉述「西德意志匯報」報導，一名年輕女性客戶在該行租有一個大型保險箱，存放價值高達10萬歐元(約12萬美元)的現金與黃金；土耳其家庭很常有這類儲蓄做法，來作為子女婚禮或嫁妝的保障，但她說，該保險箱並未投保。德國「科隆日報」報導，許多受影響客戶是土耳其裔。

另一名男子同樣在保險箱存放黃金珠寶，但保額僅有1萬歐元(約1.2萬美元)，直言若真遭波及，生計將完蛋，目前唯一的希望是針對家庭財產的保險能理賠這筆損失。

遭竊的儲蓄銀行分行說，已設立客戶專線，將盡快書面通知所有受影響客戶，同時正與保險公司合作，釐清索賠的處理方式。

該銀行發言人克拉爾曼說，對本案感到震驚，將與客戶站在一起，希望歹徒能落網。

保險 德國 土耳其

上一則

捷克聖誕市集 重現藝術家筆下世界

下一則

加入歐元區…憂變相漲價 保加利亞改用歐元49%民眾反對

延伸閱讀

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？
德國跨年炸傷頻傳 是否實施全國性煙火禁令引辯論

德國跨年炸傷頻傳 是否實施全國性煙火禁令引辯論
德國史上罕見大案...聖誕假期鑽穿銀行金庫 竊賊洗劫金額恐上看1億美元

德國史上罕見大案...聖誕假期鑽穿銀行金庫 竊賊洗劫金額恐上看1億美元
印度稱超越日本躍身世界第4大經濟體 放話3年內取代德國

印度稱超越日本躍身世界第4大經濟體 放話3年內取代德國

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？