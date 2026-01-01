保險箱保額僅1萬 失物價值恐達10倍

德國一家儲蓄銀行分行金庫遭洗劫後，客戶聚集在分行外，等待了解自身保管箱的狀況。(路透)

德國 一家儲蓄銀行分行金庫，在聖誕假期遭竊賊以專業鑽孔設備闖入，3000多個保險 箱財物遭洗劫。德國「畫報」報導，每個保險箱投保金額為約1萬多歐元(約1.2萬美元)，遭竊銀行恐被客戶索賠約3400萬歐元(近4萬美元)。

該行去年12月29日發現遭竊後，30日仍然關閉，當天約200人到場要求進入，憤怒的客戶聚集在門口高喊「讓我們進去」，要求銀行說明情況。

當地警方表示，由於該銀行員工曾遭到威脅，分行基於安全考量並未對外開放，導致不滿的客戶聚集在外。

德國「世界報」報導，現場客戶瀰漫大量不安情緒。許多受害者早在去年12月29日就聚集在該行門前，警方後來甚至被迫清空大廳。隔天一早，仍有大量民眾在銀行未開門前聚集等待消息；銀行原本計畫當天重新開放金庫，讓受害者查看損失情況，但局勢一度有失控之虞。

有數人衝過保全闖入前廳，警方隨即出動多輛巡邏車趕赴現場，並透過廣播宣布，基於當前情況，該分行當天將維持關閉。警方發言人告訴法新社，員警在現場密切關注情況，局勢已大致穩定。

一名在該行外等待的男子向世界報說，他前一晚因該竊案睡不著，「銀行完全沒提供任何資訊」。他透露，已使用該行的保險箱25年，存放的是退休積蓄。

另有一名男子說，他存放的是為家人準備的現金與珠寶。

世界報轉述「西德意志匯報」報導，一名年輕女性客戶在該行租有一個大型保險箱，存放價值高達10萬歐元(約12萬美元)的現金與黃金；土耳其 家庭很常有這類儲蓄做法，來作為子女婚禮或嫁妝的保障，但她說，該保險箱並未投保。德國「科隆日報」報導，許多受影響客戶是土耳其裔。

另一名男子同樣在保險箱存放黃金珠寶，但保額僅有1萬歐元(約1.2萬美元)，直言若真遭波及，生計將完蛋，目前唯一的希望是針對家庭財產的保險能理賠這筆損失。

遭竊的儲蓄銀行分行說，已設立客戶專線，將盡快書面通知所有受影響客戶，同時正與保險公司合作，釐清索賠的處理方式。

該銀行發言人克拉爾曼說，對本案感到震驚，將與客戶站在一起，希望歹徒能落網。