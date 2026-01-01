我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

馬克宏：2026須成「有價值的一年」普亭：自信俄烏戰獲勝

編譯中心／綜合31日電
法國總統馬克宏於去年12月31日發表了新年致辭，講話時間不到10分鐘。（路透）
隨著新年的鐘聲響起，全球民眾揮別2025年，迎接2026新年。聯合國祕書長古特雷斯在新年致辭中呼籲各國領導人在新的一年「選擇人民和地球，而不是痛苦」，並強調「和平必須壓倒一切」；即將進入第5年的俄烏衝突仍無結束跡象，談判陷入僵局。加薩民眾表示，他們的新年願望很簡單，希望能在2026年恢復正常的生活。

法國總統馬克宏於去年12月31日發表了新年致辭，講話時間不到10分鐘。在講話中，他表示，2026年必須成為「有價值的一年」，他承諾將推動「多個重大項目」的落實，同時呼籲保護歐洲在安全和貿易領域的「獨立」。他還提到了2027年的總統選舉。面對創紀錄的低迷支持率以及日益動蕩的國際局勢，總統向法國表達了三大願景：團結（unité）、獨立（indépendance）與希望（espérance）。

馬克宏表示，「我們還將完成關於安寧死的立法工作——這是我在2022年承諾過的，到年底，當時機成熟時將實現。」

馬克宏指出，2027年的總統選舉將是「十年來我首次不參與的選舉」。「儘管如此，我將直到最後一秒鐘都在工作，每天都努力不辜負你們賦予我的使命。」

德國總理梅爾茨則在新年致辭向德國民眾傳遞信心，並承諾保障安全、推進改革。他呼籲「不要聽信製造恐慌者和唱衰者」。這位基民盟政治家在其首次新年致辭中表示：「我們完全有能力依靠自身力量應對這些挑戰。我們不是外部環境的受害者，也不是大國博弈中的棋子。」

俄羅斯總統普亭也在同日發表跨年夜演說，表示俄國有自信在烏克蘭取得勝利。多家俄媒同日報導，俄國最高將領、總參謀長格拉西莫夫說，俄軍正持續在烏國東北部推進，普亭已下令今年要在當地擴大俄方所謂「緩衝區」範圍。

馬克宏 普亭 德國

