圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

亞洲接力跨年 日韓敲鐘 星馬煙火秀嗨翻 菲爆竹聲中迎新

編譯中心／綜合31日電
為慶祝新年，日本東京都政府大樓外牆上投射2026新年的影像。（路透）
為慶祝新年，日本東京都政府大樓外牆上投射2026新年的影像。（路透）

繼太平洋多個島國率先敲響迎接2026年的鐘聲、澳洲雪梨施放絢爛煙火後，南韓首爾、日本東京與東南亞多國接力迎新，在歡慶氛圍中告別2025年。

路透報導，南韓首爾的跨年重頭戲在市中心的普信閣登場。跨年夜當晚，數以千計民眾不畏寒冷聚集於此，隨著午夜到來，普信閣的銅鐘敲響33下。依照韓國傳統，鐘聲象徵驅散過去一年的厄運，為新的一年祈求和平、幸福與繁榮，現場氣氛莊重又熱烈。

美聯社則指出，日本各地寺廟同樣在新年交替時刻敲響除夜之鐘，許多寺院依傳統敲鐘108下，象徵消除人世間的煩惱。有些民眾選擇在跨年夜登高望遠，迎接2026年的第一道曙光；也有人遵循習俗享用跨年麵，細長的麵條被視為長壽與健康的象徵。

東南亞方面，新加坡在迎接2026年的同時，也邁向建國61周年。跨年夜全島多地同步舉行倒數活動，濱海灣、加冷匯、聖淘沙、烏節路及克拉碼頭等地皆湧入大量民眾與遊客，共同迎接新年到來。

其中，濱海灣跨年煙火秀依舊是全球矚目的焦點。倒數結束後，夜空中綻放長達數十分鐘的大型煙火，照亮整個濱海灣天際線。跨年夜當晚，周邊聚集數十萬人潮，接近午夜時分，現場群眾齊聲倒數，零時一到，絢爛煙火如畫筆般揮灑夜空，民眾驚呼連連，紛紛拿起手機記錄難忘瞬間。

美國遊客漢克（Hank）則說，他繼去年觀看F1新加坡大獎賽後再次來訪，相較歐美冬季的寒冷，東南亞溫暖氣候與熱鬧跨年夜，帶來截然不同的新年感受。

此外，新加坡體育城也舉辦「Countdown 2026」活動，施放長達35分鐘、分為多個章節的煙火匯演，並安排大型演唱會助興，吸引不少樂迷到場同歡。政府為此封閉部分道路並加強保安措施，確保活動順利進行。

鄰近的馬來西亞同樣熱鬧迎新。在吉隆坡武吉免登柏威年廣場舉行的跨年倒數活動，結合迎接「2026馬來西亞旅遊年」的啟動儀式，現場安排煙火、燈光秀及3D視覺演出，吸引國內外遊客共襄盛舉，為新的一年揭開序幕。

菲律賓人在爆竹聲與玩具喇叭聲中迎接2026年。馬尼拉市地標黎薩公園在跨年夜人山人海，雖然煙火規模不如部分國際大城壯觀，但親情與友誼的溫度，構成菲人跨年的核心風景。

從高樓俯瞰，繽紛煙火此起彼落、遍地開花，大馬尼拉地區的夜空同樣熱鬧，勾勒出非政府主導、分散式慶祝的跨年景象。

日本東京舉行跨年倒計時活動，迎接2026年到來。（新華社）
日本東京舉行跨年倒計時活動，迎接2026年到來。（新華社）
南韓首爾的普信閣，民眾在新年倒數活動中敲響大鐘迎接新年。（歐新社）
南韓首爾的普信閣，民眾在新年倒數活動中敲響大鐘迎接新年。（歐新社）
迎接2026年，新加坡跨年夜這天，濱海灣跨年煙火秀向來是最受矚目的倒數活動之一。...
迎接2026年，新加坡跨年夜這天，濱海灣跨年煙火秀向來是最受矚目的倒數活動之一。（路透）

