加入歐元區…憂變相漲價 保加利亞改用歐元49%民眾反對

編譯中心／綜合31日電
保加利亞2026年元旦正式加入歐元區，成為歐元區第21個成員國，但外界憂心此舉恐導致該國物價上漲，並加劇這個巴爾幹半島國家政治動盪。根據歐盟旗下「歐洲晴雨表」最新調查，49%保加利亞人反對歐元。

保加利亞人口約640萬，歷屆政府支持加入歐元區，希望提振這個歐盟最貧困會員國的經濟、加強與西方連結，同時防範俄羅斯影響，但也有部分人士反對改用歐元。

2007年加入歐盟的保加利亞正面臨一些特殊挑戰，包括近來反貪腐抗議潮迫使保守派總理熱利亞茲科夫宣布下台，國家瀕臨5年來第8次選舉，此事距離保國採用歐元僅半個多月。也就是說，在保國財經局勢大轉變之際，將是看守政府執政。

熱利亞茲科夫倒台是由一項預算案引發，該案將加稅和提高社會福利繳款，讓保加利亞政府有更多經費因應公共開支。但此案從去年11月中開始引發反對者大示威，迫使政府下台。

即將離任的熱利亞茲科夫12月30日表示：「保加利亞今年經濟成長率超過3%，讓我們躋身歐盟前5名。」他還說，保國通貨膨脹率在3.6%左右，「與購買力提升和經濟腐敗程度下降有關，與引入歐元無關」。

他強調，引入歐元「將為保加利亞經濟和國家發展環境帶來長遠正面影響」。

根據過去加入歐元區國家的經驗，加入後漲價情況，包括商家將原本貨幣標示價格轉換為歐元時，為了計算方便往往順勢向上取整數，例如1.95歐元順勢變成2歐元，導致微幅漲價。部分商家也可能利用民眾對新舊貨幣價值感模糊的過渡期，在轉換過程中變相漲價。

還有民眾抱怨難以取得歐元，銀行業也警告，刷卡和自動櫃員機領款可能受到影響。

歐盟 貨幣 俄羅斯

俄公布擊落無人機畫面 反駁基輔否認企圖空襲普亭官邸

普亭靠胡蘿蔔+大棒 穩住俄羅斯有錢人

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

克宮：正分析調解文件 將根據普亭決定續對美溝通

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

