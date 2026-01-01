加入歐元區…憂變相漲價 保加利亞改用歐元49%民眾反對

保加利亞2026年元旦正式加入歐元區，成為歐元區第21個成員國，但外界憂心此舉恐導致該國物價上漲，並加劇這個巴爾幹半島國家政治動盪。根據歐盟 旗下「歐洲晴雨表」最新調查，49%保加利亞人反對歐元。

保加利亞人口約640萬，歷屆政府支持加入歐元區，希望提振這個歐盟最貧困會員國的經濟、加強與西方連結，同時防範俄羅斯 影響，但也有部分人士反對改用歐元。

2007年加入歐盟的保加利亞正面臨一些特殊挑戰，包括近來反貪腐抗議潮迫使保守派總理熱利亞茲科夫宣布下台，國家瀕臨5年來第8次選舉，此事距離保國採用歐元僅半個多月。也就是說，在保國財經局勢大轉變之際，將是看守政府執政。

熱利亞茲科夫倒台是由一項預算案引發，該案將加稅和提高社會福利繳款，讓保加利亞政府有更多經費因應公共開支。但此案從去年11月中開始引發反對者大示威，迫使政府下台。

即將離任的熱利亞茲科夫12月30日表示：「保加利亞今年經濟成長率超過3%，讓我們躋身歐盟前5名。」他還說，保國通貨膨脹率在3.6%左右，「與購買力提升和經濟腐敗程度下降有關，與引入歐元無關」。

他強調，引入歐元「將為保加利亞經濟和國家發展環境帶來長遠正面影響」。

根據過去加入歐元區國家的經驗，加入後漲價情況，包括商家將原本貨幣 標示價格轉換為歐元時，為了計算方便往往順勢向上取整數，例如1.95歐元順勢變成2歐元，導致微幅漲價。部分商家也可能利用民眾對新舊貨幣價值感模糊的過渡期，在轉換過程中變相漲價。

還有民眾抱怨難以取得歐元，銀行業也警告，刷卡和自動櫃員機領款可能受到影響。