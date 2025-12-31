歐盟碳邊境稅1/1起上路 產業警告成本與手續負擔

歐盟具指標意義的碳邊境稅將於2026年1月1日起正式上路。（路透）

歐盟 具指標意義的碳邊境 稅將於2026年1月1日起正式上路，即便面臨貿易夥伴的強烈反對，歐洲產業界也警告可能增加成本與繁瑣程序。

歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）涵蓋鋼鐵、水泥、鋁材及電力等六大產業，希望避免須支付碳排費用的歐盟企業，競爭優勢遭價格更低、更高汙染的境外對手削弱。

歐盟執委會12月初已公布進口商可能須支付碳費金額的細節，並已針對初步提案進行好幾項調整，包括納入車門與工業散熱器等更多下游產品，及防範企業規避稅收的措施。這項費用與歐盟內部的排放交易體系（ETS）掛鉤，並將隨歐盟產業的免費排放配額在2034年前逐步退場，而正式導入。

進口產品至歐盟的業者須在2027年9月30日前，完成申報2026年的產品含碳量及各項扣抵量，並向歐盟繳交相應額度的「CBAM憑證」，CBAM憑證憑證起售日為2027年2月1日，每張憑證代表1公噸的二氧化碳當量。若有進口商持續進口到歐盟，卻未登記加入，面臨的罰款可能是歐盟ETS機制下罰款的多達五倍。

國際商會（ICC）副祕書長威爾森（Andrew Wilson）認為，CBAM上路，可能「相當干擾」企業營運，「公司行號仍須從事大量作業，計算潛在的成本負擔」。

不過，若進口品已在來源地付過碳費，能用來抵減歐盟的碳費。這項安排已促使中國大陸擴大國內的碳排交易體系，並促成巴西、墨西哥、日本及哥倫比亞等國建立或擴大碳定價機制，土耳其正在設立碳定價機制。英國則計劃2027年1月起收入自家碳邊境稅，但將排除電力，採用更簡化的徵收系統。

近來放寬強制禁售燃油車規範的歐盟，已堅持繼續推行碳邊境稅，象徵對氣候政策的重大承諾，並將開始把其他國家拉往類似方向。

顧問業者Veyt首席分析長費迪南（Marcus Ferdinand）表示：「我們雖已經歷各種總經與地緣政治逆風，我認為碳定價趨勢將強勁。」他說，以歐盟為出口市場的國家，相當不歡迎CBAM，但已證明能有效推動原本遲疑的國家建立或擴大碳定價機制，歐盟的這個重大政策轉向既能保護自家產業，同時能以碳定價的構想對第三國發揮影響力。

各界對碳費能賺進收入的估算各異，但多數分析師預期每年將超過100億歐元。Fastmarkets估計，在歐盟ETS價格的基準情境下，歐盟碳費收入將從2026年起平均每年增加14%，到2035年將達到370億歐元，多數收入將流入歐盟自身的預算。

CBAM已遭中國大陸、印度 及巴西等國強烈反對，納入鋼材尤其是中國大陸和印度的爭論點，印度的鋼鐵生產約占其全國碳排的12%，為所有工業部門最高，每年出口的640萬公噸鋼鐵中，超過三分之一銷往歐洲。

印度鋼鐵商Jindal Stainless董總金達爾（Abhyuday Jindal）11月抱怨，歐盟CBAM 缺乏明確指引，認為這是「目前貿易圈最令人困惑的議題」。中國的金屬出口商預料也將受重創。