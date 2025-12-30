元首外交、軍工視察…金正恩今年公開活動131次 近9年之最

我的頻道

編譯中心╱綜合29日電
南韓資料顯示，北韓領導人金正恩今年公開活動多達131次，為近9年以來之最；圖為金正恩28日視察一處位於祕秘密地點的軍火工廠，該工廠生產多管火箭系統。(路透)
南韓資料顯示，北韓領導人金正恩今年公開活動多達131次，為近9年以來之最；圖為金正恩28日視察一處位於祕秘密地點的軍火工廠，該工廠生產多管火箭系統。(路透)

南韓統一研究院28日發布的資料顯示，截至11月底，北韓官媒報導的領導人金正恩今年公開活動共118次，若加上朝中社和勞動新聞截至本月27日的報導，金正恩公開活動次數增至131次，為近九年以來之最；分析認為，金正恩正積極拓展外交活動範圍。

韓聯社報導，金正恩今年公開活動131次，較去年全年127次小幅增加，並創下自2016年（131次）以來的最高水平。有專家指出，金正恩亮相國際外交舞台，同時勉勵內部政治、軍事、民生領域五年規畫。

截至12月27日，金正恩今年公開活動主要集中於出席儀式等活動（30次）、現場視察（23次）、涉軍事活動（21次）等。這可能是因為北韓正在推進「地方發展20×10政策」，金正恩為此出席各地方工廠和醫院軍工儀式，並對施工現場進行指導等。

值得關注的是，金正恩9月出席中國抗戰勝利80周年紀念閱兵，並五次進行元首外交（含會談和通話）行程；他還共10次接見外國高級人士或外界使節團，尤其與俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古共三次會面，顯現朝俄同盟關系。

今年截至11月底，陪同金正恩出席公開活動次數最多的人物是北韓勞動黨組織書記趙甬元（22次），其後依次是黨中央軍事委員會副委員長樸正天（19次）和國防相努光鐵（11次）等。金正恩女兒金主愛今年不僅陪同金正恩出訪中國，還出席各種涉軍事和視察活動，但未被計入此次統計數據。

另一方面，南韓合同參謀本部29日表示，軍方偵測到北韓28日試射長程戰略巡弋飛彈，並稱此舉是在向外界展示北韓因應外部威脅的作戰能力。這項演練28日在朝鮮半島西側的黃海舉行，旨在檢閱「長程飛彈分隊的反擊反應態勢和作戰能力」，並由金正恩親自督導。

北韓中央通信社說，這些巡弋飛彈飛行超過兩小時，並釋出飛彈發射與命中目標的照片。

南韓合同參謀本部說，在與美方合作下，南韓軍方提前掌握並關注北韓試射飛彈最新動向。韓美情報部門正在分析具體參數。

南韓國防部發言人表示，北韓過去一周的一連串軍事活動，包括核動力潛艦建造工程，是「破壞朝鮮半島和平與穩定的行動」。

南韓統一研究院分析師洪珉表示，北韓可能是在測試其巡弋飛彈的改良版本，尤其是能搭載常規武器或核武的型號。首爾北韓大學院大學校長梁茂進指出：「箭式巡弋飛彈射程約2000公里，不僅能打擊整個朝鮮半島，還能打擊駐日美軍後方基地。」

