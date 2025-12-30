美僅提供20億人道援金 聯國資金缺口難填 恐衝擊這些族群

美國29日承諾提供20億美元作為聯合國人道援助，，並警告聯合國機構必須適應或縮編，外界認為仍難填UN資金缺口；圖為聯合國與美國代表團29日在日內瓦簽署備忘錄。(歐新社)

美國29日宣布，承諾提供20億美元作為聯合國 人道援助，川普 政府同時持續削減美國對外援助，並警告聯合國機構必須「適應、縮編或滅亡」，以應對新的財政現實。

美聯社報導，美國總統川普今年1月上任後大幅削減對外援助，包括德國在內等西方主要捐助國也因為增加國防開支而跟進減少援助，導致聯合國陷入資金危機。美國國務院 官員29日表示，政府已承諾撥款20億美元作為聯合國人道援助，不過這筆資金僅占美國過去貢獻的一小部分，反映出川普政府認為，這是能維持美國作為全球最大人道主義捐助國地位的慷慨金額。

這項承諾將建立一個統籌基金，資金將自其中撥付給各單位及重點專案，此舉也是美國要求聯合國系統進行大幅改革的關鍵措施。該措施已引發許多人道工作者的關切，並導致部分計畫和服務遭到大幅刪減。

根據聯合國資料，這20億美元僅是美國過去支援聯合國人道計畫傳統金額的一小部分，近年來，美國每年資助金額曾高達170億美元。美國官員表示，其中僅有80至100億美元屬於自願性捐助。美國同時每年還支付數十億美元作為聯合國會員國會費。

本月初，聯合國呼籲為2026年募集230億美元，這只是2025年原始募集目標470億美元的一半，反映出在全球人道需求創新高的情況下，捐助資金卻急劇下滑。

聯合國人道事務協調廳(OCHA)負責人佛萊徹指出，聯合國的人道應對已超出負荷且資金短缺，這意味著他們必須做出「殘忍選擇」，將有限資源提供給最迫切需要的人。

批評人士認為，西方國家的援助縮減目光短淺，導致數以百萬計人陷入飢餓、流離失所或疾病，也損害美國在全球的軟實力。

這一舉動為許多聯合國組織帶來危機，包括負責難民、移民與糧食援助的相關機構。川普政府已削減數以十億計美元對外援助，迫使這些機構大幅縮減支出、援助項目及數千個工作機會。

另一方面，聯合國警告，蘇丹自2023年4月爆發內戰後，狀況持續惡化，已造成約15萬人死亡、近1400萬人流離失所，目前正面臨嚴重「種族滅絕」危機；估計有逾2100萬人面臨飢荒，加上醫療系統瀕臨崩潰，因此呼籲各界擴大人道援助、緩解危機。