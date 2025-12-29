我的頻道

一片披薩10年漲50% 紐約市「披薩原則」失靈了

法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴

日本新宿刺人案中籍男子落網 傳與護膚店有金錢糾紛

記者雷光涵／即時報導
日本警察廳逮捕在東京新宿刺傷案的兇嫌。日本警察示意圖，非新聞事件圖。(歐新社)
讀賣新聞報導，日本警察廳今（30日）已逮捕在東京新宿刺傷案的兇嫌，為35歲的中國籍男子朱煜。被害的30多歲女性胸、腹等身中數刀，幸無生命危險。

報導說，昨（29日）中午左右，在新宿高田馬場大樓二樓的通道發生一起傷人案。被害女子說，兇嫌是她在護膚店的客人。當時，女子正要走進位於大樓二樓的護膚店，兇嫌疑埋伏在店外，伺機攻擊。

男子在附近搭計程車逃走，從JR新宿車站坐到自家附近的幕張本鄉站。搜查人員在昨天晚間，於千葉市一家餐廳發現他的蹤跡，並以殺人未遂的罪嫌逮捕他。

報導說，受害女性是護膚店的店長，朱煜從今年8月起數次到店消費。據傳他在店內欠費，雙方有金錢糾紛，警察廳正進一步調查犯案動機。朱煜被捕後面對偵訊，表示他要保持緘默。

▲ 影片來源：YouTube＠ANNnewsCH（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

