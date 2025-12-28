泰柬衝突20天簽即刻停火協議 釋放戰俘待72小時觀察期

我的頻道

編譯茅毅、高詣軒／綜合27日電
柬埔寨國防部長狄西哈（左）與泰國國防部長納塔蓬（右）27日在泰國尖竹汶府邊境口岸達成新停火協議後合照。（路透）
柬埔寨國防部長狄西哈（左）與泰國國防部長納塔蓬（右）27日在泰國尖竹汶府邊境口岸達成新停火協議後合照。（路透）

泰國柬埔寨官員27日在兩國邊境的泰國尖竹汶府，舉行第4天停火談判，也是最後一天。兩國國防部長同日簽署立即停火協議，同意自當天中午12時起生效。

泰國和柬埔寨達成停火協議，美國國務卿魯比歐表示歡迎，聯合國期盼這最終能引領泰柬兩國建立互信、實現和平，歐盟呼籲雙方以真誠態度落實停火。中國外交部也表示歡迎，中方將與柬泰兩國外長，28日起在雲南與中國外長王毅舉行三方會談。德國之聲報導，泰柬此次停火，中國方面發揮了關鍵斡旋作用。

泰國看守總理阿努廷26日說，若兩國防長27日達成雙方都能接受的協議，那他們簽署的文件，將大致遵循今年稍早在邊境衝突後發布的聯合聲明中所列要點。路透等外媒報導，本月雙方的20天衝突已造成至少101人死亡，逾百萬名民眾離家避難。

根據柬方發布的兩國聲明，這次停火涵蓋各類型武器，包括對平民、民用目標與基礎設施，和雙方軍事目標的攻擊行動，在所有狀況下和地區皆適用。若停火能持續72小時，泰國將遣返自7月以來拘留的18名柬軍。

泰柬雙方也同意，讓邊境地區的避難民眾能夠返家，承諾雙方均不會對平民動用武力。雙方也同意維持目前部隊的部署，不再做進一步調動，也同意在掃雷和打擊網路犯罪上合作。新協議不影響兩國目前的畫界作為，而解決邊境主權爭議地區的任務仍將由現行雙邊機制負責。

柬埔寨防長狄西哈說，這次停火將為避難民眾返家鋪路。泰國防長納塔彭說，停火的前72小時，可確實證明柬方是否真能停止動武、挑釁和威脅；若停火未能落實，將凸顯柬方缺乏創造穩固和平的誠意。

27日停火生效前，泰柬邊境依舊緊張。柬埔寨國防部指控泰國當天上午出動F–16戰機，對柬國西北部班提米安夏省的目標投擲4枚炸彈。柬埔寨26日也聲稱，該省另一村莊遭遇類似空襲，泰方投擲40枚炸彈。泰國軍方證實26日確有空襲，但旨在保護與班提米安夏省接壤的泰國沙繳府。

泰柬7月下旬就爆發5天邊境衝突，之後經美國、東協輪值主席國馬來西亞、中國調停達成停火，10月在美國總統川普見證下簽署擴大版停火協議，但本月泰柬又開戰，並互控對方挑起戰端。

泰國 邊境 柬埔寨

