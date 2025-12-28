法國最新民調 馬克宏支持率剩25%創上任來新低

我的頻道

編譯中心／綜合27日電
法國總統馬克宏。（歐新社）
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）再過幾天即將發表年終談話，然而根據26日公布的民調，他的支持率已降至25%，是他2017年首次當選以來的最低點。

由LCI新聞頻道委託市場調查公司Toluna與哈里斯互動（Harris Interactive）進行的民調顯示，僅25%的法國受訪民眾對馬克宏抱持正面看法。

Toluna/Harris負責人李威（Jean-Daniel Levy）透過聲明表示，法國人似乎是透過國內政治的視角來做出評價，而非基於他的外交政策立場。

中央社引述法新社報導，這份針對1099名法國成年人進行的線上調查發現，有37%的受訪者打算收看馬克宏將於12月31日直播的年終演說，低於去年的40%。

不僅馬克宏，這份調查顯示，今年法國政壇所有領袖的支持率均見下滑。不過極右派的巴德拉（Jordan Bardella）以42%的正面評價，名列政壇領袖第1名。巴德拉是瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）所屬「國民聯盟」（National Rally）黨魁。

這份民調的誤差範圍介於1.4至3.1個百分點之間。

另外，根據《政客》（Politico）雜誌於10月底的報導，法國《費加洛報》轉述民調機構維里安集團（Verian Group）的調查結果顯示，馬克宏的施政滿意度已降至11%。該數據讓他與前總統歐蘭德同列為自1970年代該機構開始進行相關民調以來，支持度最低的法國總統之一。歐蘭德在2016年底以11%支持度，成為第五共和體制下最不受歡迎的總統，隨後宣布不再角逐連任。

法國總統馬克宏。（歐新社）
