日本2026國防預算 7810億創新高 軍事專家：高市將日推向戰爭前沿

日本政府2026財年預算案將採購反艦飛彈。圖為陸上自衛隊一二式地對艦飛彈去年3月部署在沖繩宇流麻市的成軍儀式。(美聯社)

日本高市早苗 政府26日通過2026財年預算案，預算規模達到破紀錄的122.3兆日圓（約7810億美元），其中防衛預算約9.04兆日圓（約577億美元），超過2025財年初始預算的8兆7005億日圓，再創歷史新高；日本軍事評論家警告，高市早苗就任日本首相後的一系列動作，可能將日本推向戰爭前沿，必須加以制止。

2026財年的防衛預算納入駐日美軍整編相關經費等部分。核心項目是藉由包含攻擊型無人機 的大量無人機，構築沿岸防禦體系，共1001億日圓。由於俄烏戰爭爆發後，各國競相引進無人機，使戰爭形態出現劇變，因此日本政府的防衛預算重點將置於此一領域。

日本政府將2023財年至2027財年的五年期間，旨在從根本徹底強化防衛力所需的防衛預算定為約43兆日圓，2026財年預算是其中的第四年。

新採購的無人機將主要用於偵察和攻擊敵軍船艦等目的。對同時管理與操控多架無人機的實證試驗定為22億日圓。作為預防日本領空遭侵犯的措施，將投入11億日圓用於驗證長時間滯空無人機的運用方案。

考慮到太空作戰的重要性日益升高，航空自衛隊將改組為「航空宇宙自衛隊」；另有員額約880人的「宇宙作戰集團」。11億日圓將用於採購掌握人造衛星受干擾狀況的設備。

為了採購作為反擊能力（敵基地攻擊能力）實現手段的長射程導彈之一、能以五倍以上音速飛行且難以被敵軍攔截的高超音速（極音速）飛彈等，定為301億日圓。

為了加強飛彈防禦體系而投入51億日圓，主要用於將攔截巡弋飛彈的03式中程防空導彈改進為能應對彈道飛彈。為了研究改進中程空對空飛彈在日本國內製造而投入3億日圓。

為了加強日本西南地區的防衛體系，以沖繩那霸駐地為據點的陸上自衛隊第15旅團將升格為師團。為了因應中國近年頻頻進出海洋，將新設「太平洋防衛構想室」，負責研究太平洋地區的防衛體系。且為了確保危機處理萬無一失，防衛省的防衛副大臣將由一人增至兩人。

對此，日本軍事評論家小西誠在受訪時表示，日本軍事化動向值得國際社會高度警惕。

小西誠說，日本政府將軍費提高到GDP比重的2% 、2.5%甚至3%，日本正以驚人的速度推進軍國主義化。日本過去明確否定核武裝，而現在的邏輯則演變為討論、允許引入，進而走向核武裝，當前日本正沿著這一路徑推進。

小西誠指出，高市上台後一系列動作不僅加劇地區緊張局勢，更有可能將日本推向戰爭前沿，必須高度警惕並及時加以制止，「高市發表那樣的錯誤言論是極其危險的，我認為僅僅撤回相關發言或道歉遠遠不夠，如果不能從根本上叫停這一軍事化進程，問題就無法徹底解決」。