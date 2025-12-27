劍指「整個頓巴斯」 俄媒：普亭暗示不排斥俄烏換地

俄國總統普亭告訴幾名俄國最重要企業家，他不排斥將俄方控制的烏克蘭領土其中一些部分提出來交換，但他要整個頓巴斯地區。（美聯社）

俄羅斯 主要報紙之一「工商日報」報導，俄國總統普亭 24日告訴幾名俄國最重要企業家，他可能不排斥將俄方控制的烏克蘭 領土其中一些部分提出來交換，但他要整個頓巴斯地區(Donbas)。

路透報導，「工商日報」的克里姆林宮特派記者柯列斯尼可夫在報導中說，普亭當晚在克宮會見這些企業家時「聲稱，俄方依舊準備做出他在（美國阿拉斯加州的）安克拉治（談判時）所做的讓步。換句話說，『頓巴斯是我們的』」。

柯列斯尼可夫寫道，普亭基本上想要整個頓巴斯，至於其他烏克蘭地區，「俄方不排除局部領土交換的可能性」。

烏克蘭總統澤倫斯基24日發布新聞稿，指烏方與美國代表上周末在美國邁阿密的會談，已更接近敲定一份關於和平的20點計畫；但有關要求烏克蘭將頓巴斯仍受其控制的區域放棄，以及目前受俄軍控制的烏克蘭札波羅熱核電廠未來如何處置，雙方並未取得共識。

俄羅斯「工商日報」稱，普亭與企業家會面時透露，俄美雙方討論到兩國共同管理這座歐洲最大核電廠，且美國曾對在札波羅熱電廠附近進行加密貨幣挖礦表達興趣，但認為烏克蘭應享有部分供電。

對此，俄羅斯26日指控烏克蘭企圖「破壞」有關美國提出結束其軍事行動計畫的談判，表示基輔本周提出的文件內容與美俄協商版本「根本上有所不同」。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫表示，基輔及其支持者，尤其是歐盟內部那些不贊成達成協議的人，已加大力道試圖破壞談判。

澤倫斯基預計28日前往佛羅里達州與美國總統川普會面，以討論他提出的新版美國方案。雷雅布可夫說：「如果無法妥善解決這場危機的根本問題，要達成最終協議將完全不可能。」

他表示，任何協議必須維持在川普與普亭8月會晤時所確立的框架內，否則將「無法達成任何協議」。雷雅布可夫說：「這項計畫，如果可以這麼稱呼的話，與我們於12月初與美方共同擬定的27點內容根本上有所不同。」