傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

北韓 國家領導人金正恩 近日不僅攜妻子李雪主與女兒金主愛一同出席地方工廠竣工典禮，還首度帶著金主愛前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工活動。不過，Daily NK Japan揭露，北韓內部最近針對金正恩一家的行為，正悄然蔓延著一股違和感與質疑聲。

金正恩與金主愛20日赴三池淵出席飯店竣工典禮時，父女兩人宛如戀人般親暱貼近的畫面，被廣泛認為與北韓社會根深蒂固的儒教價值觀，以及外界長期期待領導人展現的「道德性」與「品位」形象明顯脫節，導致內部悄然出現如「令人作嘔」及「就算是元帥也太過火了」等負面評價。考慮到在北韓這種連批評最高領導人一家都非常困難的體制下，此類現象無疑被視為極罕見的異樣徵兆。

這些現象的背景，在於近期日益顯著的「主愛中心」形象操作。即使李雪主同行，在鏡頭前也往往退居後方，金主愛則始終占據金正恩身旁的位置，不僅陪同出席軍事場合，也現身於經濟與民生領域的視察現場，服裝則從童裝轉為更為成人化的大衣與西裝，官媒甚至播出高階幹部對她深深鞠躬的畫面。此外，在三池淵視察期間，也公開了父女二人單獨搭乘金正恩專用座車的場景。

Daily NK Japan分析指出，若金正恩對被定位為接班人的女兒金主愛傾注過度的愛情與期待，並因此表現可能被視為「令人作嘔」的親子行為，那麼這樣的形象操作，恐將反過來變成金正恩正親手損害自己作為最高領導人的品格與道德權威。

另據北韓中央通信社（KCNA）24日報導，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）在致北韓領導人金正恩的新年賀電中，盛讚兩國擁有「牢不可破的友誼」。

普亭在賀電中讚揚北韓士兵協助莫斯科對抗烏克蘭的作戰行動，並表示這證明兩國間「患難與共的戰鬥同袍情」。

普亭寫道：「北韓人民軍士兵英勇投入解放被占領庫斯克地區的戰鬥，以及隨後北韓工兵在俄羅斯領土上的活動，清楚證明雙方牢不可破的友誼。」

南韓與西方情報機構估計，北韓在2024年向俄羅斯派遣超過1萬名士兵，主要部署在庫斯克地區（Kursk），並提供砲彈、飛彈及遠程火箭系統。

此外，領導人金正恩在2025年最後一季視察多家主要軍火企業時表示，北韓未來五年將持續發展飛彈。

KCNA 26日引述金正恩談話報導，「國家的飛彈與砲彈生產部門，對於戰爭嚇阻力至關重要。」

根據KCNA，金正恩已批准主要軍火企業現代化的文件草案，這些文件將提交給預計2026年初召開的黨代表大會，大會將制定北韓未來五年發展計畫。