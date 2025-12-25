社群言論反猶挺納粹 澳洲取消英男簽證 下場曝光

雪梨邦代海灘日前發生大規模反猶槍擊案後，澳洲正加強打擊反猶太主義；圖為事發地民眾放鮮花悼念。（歐新社）

澳洲 政府因一名英國男子展示遭禁的納粹標誌而遭起訴後，已取消其簽證 。在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）發生大規模槍擊事件後，澳洲正加強打擊反猶太 主義。

中央社報導，根據澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）消息，政府已撤銷一名43歲男子的簽證，他於12月8日被控在社群媒體平台X上展示納粹標誌，並鼓吹針對猶太社群的暴力行為。

澳洲移民部長柏克（Tony Burke）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時指出，「如果你持簽證來到澳洲，你是以客人身分在這裡…如果有人是為了散播仇恨而來，那他就必須離開。」

柏克與聯邦警察均未公開這名英國男子的姓名，但警方表示，他在10月至11月期間，透過兩個X帳號展示納粹「卍」符號，並宣揚「支持納粹意識形態，對猶太社群抱持仇恨」。

媒體報導，這名男子在簽證被撤銷後已被送入移民拘留中心，除非他選擇自行離境，否則將遭遣返。

本月14日，一對父子涉嫌在邦代海灘舉行的猶太光明節（Hanukkah）活動中開槍，造成15人死亡，外界要求澳洲政府採取更強硬措施打擊反猶太主義。

柏克表示，他計畫降低反猶太行為構成違法的法律門檻。

他說，取消簽證須證明相關行為已對社群造成實質傷害，但他認為「煽動仇恨本身就應該足夠」。

柏克向ABC表示：「我們應該僅憑這一點就能取消簽證。未來將會有立法…擴大我在這類簽證撤銷方面的權力。」