金正恩視察9小時 7旬高官「罰站」聽訓、身心疲憊

編譯中心／綜合23日電
北韓朝中社11月30日發布畫面顯示，金主愛陪同金正恩於元山市巡視北韓空軍。(朝中社)
北韓朝中社11月30日發布畫面顯示，金主愛陪同金正恩於元山市巡視北韓空軍。(朝中社)

北韓領導人金正恩日前出席平安北道龜城市醫院竣工典禮，南韓獨立媒體「Sand Times」調查，金正恩現場視察長達九個小時，停留到日落才離開，隨行高官多已70幾歲高齡被迫整日「罰站」記錄各種指示，身心疲憊。

以報導北韓內幕消息為主的日本獨立媒體Daily NK Japan引述「Sand Times」的報導，說金正恩約在上午9時抵達現場，持續在醫院停留到日落後的下午6時左右。在詳細聽取醫療設備及運營體系報告的同時，他走遍設施的各個角落，同行的黨和政府高官整天需要站著抄筆記。

Daily NK Japan指出，金正恩的視察以事必躬親著稱，詳細詢問所有事務和細節，要是覺得不滿意，立刻斥責，過去有人因為回答不出細節，下場悲慘。

Daily NK Japan報導，此次同行多數幹部年齡約在70歲左右，時刻帶厚厚的筆記本，記錄領導者的一言一行，承受隨時可能被罵的精神壓力。指導時間越長，肉體和精神負擔就越重。文章還以「金正恩坐著抽菸、老幹部罰站」為標題，指北韓幹部愈接近政權核心，就愈常被迫參與這種苛刻的現場指導，並承受被肅清的恐懼。

報導指出，金正恩為迎接2026年舉行的朝鮮勞動黨第九次代表大會，加快「繳出成果」的步伐，但進展似乎不如他所願。各地地方工廠、醫院、住宅建設趕工，過度動員與苛刻勞動已成常態，累積疲勞與不滿。原本計畫就有不合理之處，要是有失誤，金正恩也會將責任推給幹部，用斥責和處罰加強統治。

另據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩與女兒金朱愛日前為新落成的山區豪華度假村揭幕，園區內設有燒烤餐廳和熱水浴池等舒適的休閒空間；專家認為，這些新設施旨在吸引外國遊客造訪。

據報導，金正恩參觀了「飯店房間、舒適的休閒場所以及商業和公共餐飲設施」，而其刊出的照片顯示，被外界視為潛在接班人的金朱愛也陪同在側。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲指出，大規模團客可能很快就會經中國邊境來到此地，五座新近落成的飯店可作為主要住宿設施提供服務。

自疫情爆發以來，北韓去年首度重新開放俄羅斯旅客入境，西方旅遊團今年2月也一度重返北韓，但目前尚無中國遊客回鍋的消息。

北韓國家領導人金正恩（右）與女兒金朱愛（中）日前為新落成的山區豪華度假村揭幕。(...
北韓國家領導人金正恩（右）與女兒金朱愛（中）日前為新落成的山區豪華度假村揭幕。(朝中社)
北韓領導人金正恩（中）日前視察新落成的龜城市醫院，有報導指金正恩現場視察長達9個...
北韓領導人金正恩（中）日前視察新落成的龜城市醫院，有報導指金正恩現場視察長達9個小時，隨行高官多已70幾歲高齡被迫整日「罰站」記錄各種指示。圖為金正恩11月視察新義州溫室綜合農場。（路透）

