我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

聯邦法官裁定 10萬元H-1B簽證申請費不違法

形塑接班人形象？金正恩首度攜女兒金主愛訪「白頭山聖地」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在這張北韓官媒朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩（右）和女兒金主愛（左）20日出席三池淵旅遊區飯店的竣工典禮時站在前台。（路透）
在這張北韓官媒朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩（右）和女兒金主愛（左）20日出席三池淵旅遊區飯店的竣工典禮時站在前台。（路透）

南韓中央日報24日報導，北韓國家領導人金正恩首次攜女兒金主愛，一同前往被稱為「白頭血統聖地」的三池淵，出席新建飯店的竣工典禮。由於北韓勞動黨預定明年初召開第九次代表大會，此行被解讀為意在凸顯金正恩的重要政績，同時透過金主愛反覆亮相，強調國家推動的一系列建設事業是留給未來一代的遺產。

北韓朝中社23日報導，三池淵旅遊區5家新建飯店竣工典禮分別於20日和21日舉行，金正恩親自出席20日的落葉松飯店與密營飯店竣工店裡，並就地方發展政策與施政焦點的旅遊業發表看法。

北韓長期宣稱，白頭山三池淵一帶不僅是開國領導人金日成的抗日活動根據地，也是二代領導人金正日的出生地，塑造成「金氏家族」正統性的象徵。身為三代領導人的金正恩過去做出重大政治決策前，往往會前往三池淵，像是2013年11月處決姑丈張成澤前夕，便曾在此地與核心親信進行特別會晤。

根據南韓統一部說法，這是金正恩首次帶著金主愛赴三池淵參加公開活動。勞動新聞共發布84張照片，可見到金正恩父女十指緊扣，共同視察飯店主要設施。值得注意的是，金主愛身穿與金正恩風格相似的皮革長大衣，在整個行程中表現得如同主角一般。此外，金正恩與金主愛並肩走在前面，夫人李雪主則在後面保持一定距離。

南韓慶南大學極東問題研究所教授林乙竹認為，「北韓似乎在強調一種敘事，即所有治績都歸功於金正恩至金主愛這一脈相承的『白頭血統』領導。這不僅是為了展現金主愛『親愛的子女』形象，或許還意在刻畫她是參與國政全局的下一代領導人形象」。

金正恩 北韓 南韓

上一則

日航舊金山飛成田班機遇亂流 空服員跌倒骨折列「航空事故」

延伸閱讀

金正恩攜女兒揭幕豪華度假村 專家：盼吸引外國遊客

金正恩攜女兒揭幕豪華度假村 專家：盼吸引外國遊客
金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼
金主愛走在金正恩前方照片引關注 前南韓高官解讀偏向「這層關係」

金主愛走在金正恩前方照片引關注 前南韓高官解讀偏向「這層關係」
金正恩首度親口揭露 派北韓部隊赴俄掃雷喪命

金正恩首度親口揭露 派北韓部隊赴俄掃雷喪命

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27

超人氣

更多 >
年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍