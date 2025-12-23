我的頻道

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

日本將重啟全球最大核電廠 民調：70%居民憂核安

編譯葉亭均／綜合22日電
圖為位於日本新潟縣柏崎市的柏崎刈羽核能發電廠。(路透)
日本新潟縣22日預料支持重啟全球規模最大核電廠，這被視為日本自2011年福島核災後，重新轉向核能政策的重要分水嶺。民調顯示，70%受訪居民擔心東電是否有能力安全地營運核電廠。

位於東京西北方約220公里的新潟縣柏崎刈羽核電廠，在2011年日本強震與海嘯重創福島第一核電廠、引發自車諾比以來最嚴重核災後，與其他53座核子反應爐一同停機。此後，日本在依然能夠運轉的33座反應爐中，已重啟14座，試圖降低對進口化石燃料的依賴。

路透報導，新潟縣知事花角英世在11月支持重啟柏崎刈羽核電廠。在22日，新潟縣議會將對花角進行信任投票，這場投票被視為對他支持核電重啟立場的一場公投。

外界普遍認為，這將是東電重啟首座反應爐前的最後一道關卡。日本經濟產業省估計，光是重啟這座反應爐，就能為東京地區增加約2%的電力供應。

柏崎刈羽核電廠如果獲得重啟，將成為東京電力公司（TEPCO）旗下第一座恢復運作的核電廠，而東電正是當年負責福島電廠的營運商。

日本公共電視台NHK報導，東電若獲批准，正考慮在1月20日重啟該廠七座核反應爐中的第一座。不過，高田拒絕談論具體時程。

東電今年稍早承諾，未來10年將向新潟縣投入1000億日圓（約6.41億美元），以爭取當地居民支持，但許多居民仍深感不安。

新潟縣10月公布的一項調查顯示，60%的受訪者認為尚未達到重啟條件，而近70%擔心東電是否有能力安全地營運核電廠。

52歲的小賀綾子（音譯）於2011年福島核災後，與其他16萬名撤離民眾一同逃離福島，並定居新潟。她原本的住家位於距福島電廠20公里內的高輻射管制區。這位農民與反核運動人士，如今加入了抗議行列，反對她眼中「再度逼近家門口的威脅」。

知事花角英世儘管支持重啟核電廠，但也表明希望日本最終能降低對核能的依賴。

兩個月前上任的日本首相高市早苗，已表態支持重啟核電，以強化能源安全並因應高昂的進口化石燃料成本。目前化石燃料占日本發電量約60%至70%。

東京電力公司員工在日本新潟縣核能發電廠6號反應爐建築內進行確保外部電力來源的演練；該核電廠是全球規模最大的核能設施之一。(路透)

核電廠 日本 投票

