薩爾瓦多掃黑 3年逮逾9萬人 1幫派成員被判刑1335年

編譯中心╱綜合22日電

中美洲國家薩爾瓦多致力打擊黑幫，3年多來逮捕了逾9萬人，數以百計幫派成員遭法院判刑，其中1人被重判1335年。

中央社引述法新社報導，薩爾瓦多檢察總長辦公室在社群平台X表示，臭名昭著的街頭幫派「救世鱒魚幫」（Mara Salvatrucha，俗稱MS-13）共有248名成員因涉及43起殺人案、42起失蹤案和其他罪行被判重刑，以儆效尤。

其中1人被判1335年徒刑，另外10人刑期介於463年至958年。檢察總長辦公室的貼文並未說明判決日期，也未透露被告是否集體受審。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）2022年3月宣布國家進入緊急狀態，嚴厲打擊黑幫成員和犯罪分子，允許警方無需拘捕令即可逮捕嫌疑人。

官方資料顯示，被捕人數迄今已超過9萬人，其中約8000人無罪獲釋。

布格磊打擊幫派的行動，使薩爾瓦多凶殺案數量降至歷史低點，但人權組織指控薩國安全部隊存在濫權行為。

根據薩爾瓦多政府資料，在過去30年間，MS-13和另一黑幫組織「18街」（Barrio 18）造成約20萬人死亡。這兩個幫派曾控制全國約80%地區，薩國凶殺率一度居全球之冠。

檢察總長辦公室指出，這些幫派向經商的受害者勒索「不同金額，以換取不對其施暴」，有部分人因害怕威脅而選擇把店關掉。

美國已將MS-13及中、南美洲數個黑幫列為外國恐怖組織。

