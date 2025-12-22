洗獨裁形象？普亭罕見承認戀愛中 外界猜相伴18年情婦

俄羅斯總統普亭（左）與據稱為其情婦的俄國前體操選手卡巴耶娃（右）。圖為2004年兩人在莫斯科克里姆林宮宴會上交談。（路透資料照片）

「當普亭 戀愛時」，全世界都在猜對象是誰？現年73歲的俄羅斯 總統普亭近日在接受電視節目專訪時，罕見地揭開長期鎖死的情感禁區，面對主持人直球提問是否正在戀愛，這位鐵腕硬漢竟不避諱地簡短回應：「是的。」儘管他拒絕透露女方身分，但外界普遍認為，普亭指的正是在地下情傳聞中相伴18年、曾被譽為蘇聯「最靈活女性」的奧運 體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

專家分析，普亭此時選擇承認戀愛中，這個橋段可能是當局安排好，不排除是為了替這段長年不對外公開的家庭關係，在未來走向「身分合法化」進行初步鋪路；也有另一種說法是，想藉此表達普亭也是有愛的一面，軟化他冷酷獨裁者形象。

根據近日媒體披露的調查資料，現年42歲的卡巴耶娃據信與普亭育有兩名兒子。為了躲避外界追蹤，這對年幼的兄弟目前以假名「斯皮里多諾夫」（Spiridonov）生活：長子是10歲的伊凡（Ivan），次子則是6歲的弗拉基米爾（Vladimir）。

這對神祕皇子的生活細節近日也陸續曝光。據報導，孩子們與母親卡巴耶娃住在防守極度嚴密的隱藏宮殿中，生活受聯邦警衛局（FSO）全程監控。他們乘坐私人飛機、裝甲列車旅行，且身邊圍繞著領取高薪但必須保持緘默的私人外籍教師。

儘管普亭此次罕見親口認愛，引發外界聯想其與卡巴耶娃的長年關係，但回顧這位克里姆林宮強人的情史，這並非唯一令人震驚的篇章。先前有報導指稱，普亭58歲時，疑似與一名當時年僅17歲的俄羅斯選美小姐赫謝娃有染，常趁卡巴耶娃不在時，偷偷溜進普亭官邸。另外，普亭據稱也和銀行家克里沃諾吉赫長期有婚外情關係，生下一名女兒，現年22歲。

克里沃諾吉赫的崛起堪稱普亭的神祕情史中，最令人咋舌，她原先只是聖彼得堡的一名平凡清潔工，但在90年代結識當時在市政府任職的普亭後，人生發生翻天覆地的變化。她如今坐擁高達1億美元的驚人資產，不僅擁有摩納哥豪華公寓、聖彼得堡多處物業與私人遊艇，甚至還是「普亭親信銀行」俄羅斯銀行（Bank Rossiya）的大股東之一。