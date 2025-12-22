我的頻道

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

本月2起 南非再傳大型槍擊案 12槍手掃射酒吧至少9死10傷

編譯盧思綸／綜合報導
南非約翰尼斯堡郊外的貝克斯達爾鎮21日發生大型槍擊案，警方當天抵達案發酒吧，現場圍起封鎖線。（美聯社）
南非約翰尼斯堡郊外21日發生槍擊慘案，至少12名槍手開火掃射一間無照酒吧，造成至少九人死亡、十人受傷，警方已展開全面追緝。

這起事件發生在豪登省貝克斯達爾鎮，距約翰尼斯堡西南方約40公里。豪登省警官凱卡納說，凌晨1時左右，約12名嫌犯分乘白色廂型車及銀色轎車抵達KwaNoxolo酒吧，大多數歹徒配備手槍，其中一人攜帶AK-47步槍，「無緣無故朝顧客掃射」。

凱卡納說，三人死於酒館內，其餘死者則是在逃離現場時被射殺，包括一名剛好經過現場的網路叫車服務司機。據報槍手還對中彈者搜身，拿走手機等財物。

警方指出，該地區位於南非主要金礦帶附近，長期面臨貧困與治安問題。事發地點是無照酒吧，涉及非法販售酒精飲品，但目前尚未釐清犯案動機，也不確定是否與幫派或其他犯罪活動有關。

本月6日，首都普勒托利亞附近的豪登省索爾斯維爾鎮也發生大規模槍擊案。三名歹徒闖入一家移工旅社的酒館開槍，造成包括一名三歲兒童在內共12人死亡及13人受傷，警方說案發地點在違法賣酒。

