我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple、Google示警這類外籍員工避免出國 恐滯留海外

舊金山全市大規模停電　市府籲居民避免非必要外出

瑞士暖冬面臨雪荒 白色聖誕機率僅3成

中央社／蘇黎世22日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據瑞士雪崩研究所（SLF）數據，高海拔山區的伯恩高地今年降雪約為往年一半或1/3。圖為2019年12月10日，一名男子在瑞士拍攝伯恩高地的風景。(路透)
根據瑞士雪崩研究所（SLF）數據，高海拔山區的伯恩高地今年降雪約為往年一半或1/3。圖為2019年12月10日，一名男子在瑞士拍攝伯恩高地的風景。(路透)

瑞士多個滑雪區面臨罕見的暖冬衝擊，低海拔無雪，高海拔雪場的雪量過少，只能儘量集中維持雪道，著名雪區更有過半雪道關閉。氣象預測顯示，聖誕前全境降雪機率偏低，白色聖誕機率僅約30%。

根據瑞士雪崩研究所（SLF）最新數據，高海拔山區的伯恩高地（Bern Oberland）、瓦萊州（Wallis）與格勞賓登（Graubünden）等地，今年降雪約為往年一半或1/3。因雪量不足，高海拔地區有過半滑雪道關閉，低海拔地區則是雪場完全不開放。

瑞士廣播電視台（SRF）報導，位於海拔1500公尺的伯恩高地知名亞薩坡雪場（Axalp），目前僅覆蓋一層薄雪，為了讓滑雪季能如期展開，工作人員正努力將所有可用的雪集中起來，但由於雪層過薄，稍有不慎便會刮出裸露的土面。

報導指出，瓦萊州、格勞賓登以及中部瑞士等主要雪區，目前有60%的雪道關閉，纜車與滑雪設施也僅有一半運作。多數滑雪場只能開放人工造雪的雪道，依賴天然降雪的雪道則僅剩零星幾條。

亞薩坡雪場管理者盧比（Rudolf Rubi）在報導中表示，近期氣溫偏高，夜間溫度不夠低到能啟動造雪機，造成人工造雪停擺，今年若無人工造雪，雪場幾乎無法營運。他說，只能期盼接下來幾晚氣溫下降，讓部分區域能補足雪量，使雪道維持在可滑行的狀態。

根據瑞士氣象局（MeteoSchweiz）預測，即使氣溫下降，但多數地區天氣乾燥，聖誕假期前瑞士全境幾乎不會迎來新雪。目前積雪超過1公尺的地區僅有少數，如瓦萊州勞合坡（Lauchernalp）約有130公分。

氣象局預測，最有可能在聖誕前降雪的是瑞士南部，整體而言，瑞士出現白色聖誕的機率僅約30%。

熱愛滑雪的瑞士民眾鮑曼（Hans Baumann）向中央社表示，聖誕假期雪少確實有些可惜。雖然海拔2500公尺以上的雪場仍有積雪，一定能滑雪，但必定會吸引更多人，光是排隊搭纜車就可能耗費大量時間，讓興致大減。他說，若雪況不佳，改去高山健行也是不錯的選擇。

瑞士 暖冬

上一則

雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸

延伸閱讀

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在

劉嘉玲、梁朝偉組團滑雪 王菲帶李嫣現身 馮德倫夫婦也在
守護葡萄酒文化資產 瑞士國會挺酒農度過難關

守護葡萄酒文化資產 瑞士國會挺酒農度過難關
歐之旅2026夏季瑞士4名峰、2大景觀火車12日遊 聖誕優惠

歐之旅2026夏季瑞士4名峰、2大景觀火車12日遊 聖誕優惠
瑞士研究：年節與儀式感形成快速家飾過度消費

瑞士研究：年節與儀式感形成快速家飾過度消費

熱門新聞

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
邦代海灘發生大規模槍擊，救護車緊急運送傷患。(路透)

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

2025-12-14 12:47
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27

超人氣

更多 >
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　