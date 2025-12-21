我的頻道

南非街頭驚傳槍響 12名兇嫌亂槍掃射 至少10死10傷

編譯盧思綸／即時報導
示意圖。（取自Pexels）
示意圖。（取自Pexels）

法新社報導，南非約翰尼斯堡郊外21日發生槍擊案，至少12名槍手在街頭開火掃射，造成至少10人死亡、10人受傷，警方已針對凶嫌展開全面追緝。

▲ 影片來源：x平台＠SAPoliceService（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

警方指出，這起事件發生在豪登省（Gauteng）貝克斯達爾（Bekkersdal）鎮區凌晨1時左右，距離約翰尼斯堡西南方約40公里。

根據南非警方單位在X的聲明指出，約有12名身分不明嫌犯，分乘一輛白色廂型車及一輛銀色轎車，向當地一家酒吧的顧客開槍，並在逃離現場時持續進行無差別射擊。

豪登省警方發言人穆里迪利（Brigadier Brenda Muridili）對法新社表示，目前已確認10人死亡，但尚未掌握死者身分與背景，「我們還沒有受害者的詳細資料。」

警方指出，槍擊地點鄰近一處酒館或非正式酒吧，該地區位於南非主要金礦帶附近，長期面臨貧困與治安問題。傷者已被緊急送往醫院治療。

警方並表示，事發地點涉及非法販售酒精飲品，但目前尚未釐清犯案動機，也未公布是否與幫派或其他犯罪活動有關。

南非全國人口約6300萬，長期飽受治安問題困擾，兇殺率居全球前列，近年來多起無差別或集體槍擊事件，引發社會對公共安全的高度關注。

南非 槍擊

