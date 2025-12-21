73歲普亭罕見承認戀愛中 外界猜是18年情婦

我的頻道

TVBS新聞網／編輯 謝景沛 報導
俄羅斯總統普亭17日出席俄國防部擴大會議。（歐新社）
俄羅斯總統普亭17日出席俄國防部擴大會議。（歐新社）

「當普亭戀愛時」，全世界都在猜對象是誰？現年73歲的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），近日在接受電視節目專訪時，罕見地揭開了長期鎖死的情感禁區。面對主持人直球提問是否正在戀愛，這位鐵腕硬漢竟不避諱地簡短回應：「是的。」儘管他拒絕透露女方身分，但外界普遍認為，普亭指的正是在地下情傳聞中相伴18年、曾被譽為蘇聯「最靈活女性」的奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。

18年地下情疑雲：最靈活女性與神祕皇子

儘管普亭拒絕透露俘虜其心的人選是誰，但輿論焦點一致指向前蘇聯的奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。根據近日外媒披露的調查資料，現年42歲的卡巴耶娃據信與普亭育有兩名兒子。為了躲避外界追蹤，這對年幼的兄弟目前以假名「斯皮里多諾夫」（Spiridonov）生活：長子是10歲的伊凡（Ivan），次子則是6歲的弗拉基米爾（Vladimir）。

俄羅斯總統普亭（左）與據稱為其情婦的俄國前體操選手卡巴耶娃（右）。圖為2004年...
俄羅斯總統普亭（左）與據稱為其情婦的俄國前體操選手卡巴耶娃（右）。圖為2004年兩人在莫斯科克里姆林宮宴會上交談。（路透）

這對神祕皇子的生活細節在近日陸續曝光。據報，孩子們與母親阿琳娜住在防守極度嚴密的隱藏宮殿中，生活受聯邦警衛局（FSO）全程監控。他們乘坐私人飛機、裝甲列車旅行，且身邊圍繞著領取高薪但必須保持緘默的私人外籍教師。專家分析，普亭此時選擇承認戀愛中，不排除是為了替這段長年不對外公開的家庭關係，在未來走向「身分合法化」進行初步鋪路。

除了卡巴耶娃之外 隱藏在鐵幕後的「選美皇后」傳聞

儘管普亭此次罕見親口認愛，引發外界聯想其與卡巴耶娃的長年關係，但回顧這位克里姆林宮強人的情史，這並非唯一令人震驚的篇章。多年來，關於普亭私生活的流言從未停歇，其中最具爭議性的，莫過於他在58歲時，疑似與一名年僅17歲的未成年選美選手有過一段鮮為人知的往來。

麻雀變鳳凰：清潔工翻身銀行巨頭股東

在普亭的神祕情史中，斯維特蘭娜·克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）的崛起最令人咋舌。她原先只是聖彼得堡的一名平凡清潔工，但在90年代結識當時在市政府任職的普亭後，人生發生了翻天覆地的變化。據悉，她如今坐擁高達1億美元的驚人資產，不僅擁有莫納哥豪華公寓、聖彼得堡多處物業與私人遊艇，甚至還是「普亭親信銀行」俄羅斯銀行（Bank Rossiya）的大股東之一。

另一種政治觀察則更具算計色彩。分析家認為，這名冷酷無情的總統正試圖進行「形象軟化」。在國際局勢動盪與戰爭陰影下，普亭透過承認正在戀愛，向人民展現出他也能表達溫情、具備人性的一面。這種「柔情攻勢」旨在重塑其領袖魅力，向大眾傳達：即便在權力巔峰，他仍擁有一顆會跳動、會愛人的心。

