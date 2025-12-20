日本警方設局逮2台灣車手 均未滿20歲 涉詐8旬婦百萬元

日本 東京放送電視台（TBS）新聞網報導，日本山口縣下松市一名80多歲女性近日在警方協助下「假裝受騙」，成功引蛇出洞，協助警方當場逮捕2名涉嫌詐欺未遂的男子。兩名嫌犯自稱來自台灣，年齡分別為19歲與18歲，均未滿20歲。

山口縣下松警署表示，兩人涉嫌企圖詐取該名女性現金730萬日圓（約4.6萬美元），20日依詐欺未遂罪嫌以現行犯被捕。

警方指出，嫌犯與其他共犯合謀，自12月10日至20日期間，多次致電該名女性住處，冒充日本公安委員會及金融廳職員，謊稱女性涉嫌捲入毒品案件，需檢查其銀行帳戶資金，因此要求暫時代為保管存款，藉此誘騙交付現金。

調查顯示，該名女性先前已兩度遭遇相同詐騙 手法，累計損失金額超過1000萬日圓。家屬察覺異狀後向警方通報，警方隨即指示女性配合演出「假裝受騙」，並安排在約定的交付地點進行埋伏。

警方表示，女性依指示將警方事先準備、用以代替現金的包裹放置在自宅用地內，兩名男子前來取走包裹時，警方隨即上前將其逮捕。

由於案件仍涉及其他共犯，恐影響後續偵查，警方暫未對外說明兩名嫌犯是否坦承犯行。

警方指出，本案不排除為組織性詐騙犯罪的一環，正持續擴大追查相關人員與幕後指使者。