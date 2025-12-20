我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非街頭傳槍響 12名兇嫌亂槍掃射 至少10死10傷

為何有人挺身衝向兇嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷

日本警方設局逮2台灣車手 均未滿20歲 涉詐8旬婦百萬元

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本東京放送電視台（TBS）新聞網報導，日本山口縣下松市一名80多歲女性近日在警方協助下「假裝受騙」，成功引蛇出洞，協助警方當場逮捕2名涉嫌詐欺未遂的男子。兩名嫌犯自稱來自台灣，年齡分別為19歲與18歲，均未滿20歲。

山口縣下松警署表示，兩人涉嫌企圖詐取該名女性現金730萬日圓（約4.6萬美元），20日依詐欺未遂罪嫌以現行犯被捕。

警方指出，嫌犯與其他共犯合謀，自12月10日至20日期間，多次致電該名女性住處，冒充日本公安委員會及金融廳職員，謊稱女性涉嫌捲入毒品案件，需檢查其銀行帳戶資金，因此要求暫時代為保管存款，藉此誘騙交付現金。

調查顯示，該名女性先前已兩度遭遇相同詐騙手法，累計損失金額超過1000萬日圓。家屬察覺異狀後向警方通報，警方隨即指示女性配合演出「假裝受騙」，並安排在約定的交付地點進行埋伏。

警方表示，女性依指示將警方事先準備、用以代替現金的包裹放置在自宅用地內，兩名男子前來取走包裹時，警方隨即上前將其逮捕。

由於案件仍涉及其他共犯，恐影響後續偵查，警方暫未對外說明兩名嫌犯是否坦承犯行。

警方指出，本案不排除為組織性詐騙犯罪的一環，正持續擴大追查相關人員與幕後指使者。

日本 詐騙

上一則

澤倫斯基：代表團赴美 協商和平計畫與安全保障

下一則

南非街頭驚傳槍響 12名兇嫌亂槍掃射 至少10死10傷

延伸閱讀

魯比歐稱日中問題由來已久 美國致力平衡與兩國關係

魯比歐稱日中問題由來已久 美國致力平衡與兩國關係
騰訊透過日本雲端服務 取得Nvidia最先進Blackwell算力

騰訊透過日本雲端服務 取得Nvidia最先進Blackwell算力
台北隨機殺人 日網友提醒當心：安全的地方也會有事

台北隨機殺人 日網友提醒當心：安全的地方也會有事
傅聰3個「絕不允許」 聯合國大會亮劍日本 促收回錯誤言論

傅聰3個「絕不允許」 聯合國大會亮劍日本 促收回錯誤言論

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44

超人氣

更多 >
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底