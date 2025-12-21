疑數度騷擾資淺女職員 英暢銷童書作家遭出版社解約

我的頻道

編譯中心／綜合20日電
圖為大衛威廉2017年在白金漢宮獲頒大英帝國官佐勳章勳銜。(路透資料照)
英國暢銷童書作家大衛威廉（David Walliams）遭媒體披露，他的出版社哈波柯林斯（HarperCollins）英國分公司接獲數名資淺女職員指控他騷擾，因此對他進行調查。哈波柯林斯宣布與他解約。

路透報導，現年54歲的大衛威廉暢銷作品包括「穿裙子的男孩」（The Boy in the Dress）、「小鬼富翁」（Billionaire Boy）和「神偷阿嬤」（Gangsta Granny）。他的書被翻譯過55種語言，累計全球銷量達6000萬餘本。

英國「每日電訊報」引述消息人士報導，哈波柯林斯英國分公司在對騷擾指控展開調查後，已將一些資淺員工安排遠離大衛威廉；其中一位提出疑慮的女性獲得出版社支付5位數金額後已離職。

大衛威廉透過一名發言人告訴英國廣播公司（BBC），他強烈否認有任何不當行為，也從未獲出版社通知相關指控，因此未參與任何調查或有任何答詢機會，他正在徵詢法律意見。

哈波柯林斯英國分公司在提供給「每日電訊報」的聲明中說：「經過審慎考量，...我方已決定不再出版大衛威廉的任何新書。作者知悉這項決定。」

這家出版社還表示，為了尊重個人隱私，他們不會對內部事務發表評論，但他們「極度嚴肅」看待員工福祉，並設有相關程序供通報及調查疑慮。

