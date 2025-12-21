靠近羅馬「許願池」特雷維噴泉 明年2月起須付2歐元

義大利首都羅馬知名景點特雷維噴泉要收2歐元入場費。（美聯社）

義大利 首都羅馬的官員19日表示，為因應觀光 公害，明年2月起市民以外遊客若想近距離參觀當地知名景點特雷維噴泉（Trevi Fountain，俗稱許願池），須支付2歐元（約2.4美元）入場費。

中央社引述法新社報導，特雷維噴泉是無數遊客造訪永恆之城羅馬的首要景點。遊客也通常會在許願後將一枚硬幣拋入噴泉內，象徵未來能再次造訪羅馬，就連各國政要來訪時也常造訪此地。這座建於18世紀的巴洛克名作，以海神歐刻阿諾斯（Oceanus）為主題，象徵全球海洋與河流多變的面貌。

這項傳統如此強大，當局每周可收集到總額達數千歐元的硬幣，來捐給天主教慈善機構明愛會（Caritas）。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）在記者會上指出，截至本月8日，今年共有約900萬名遊客造訪特雷維噴泉前方區域，平均每天3萬人，如此龐大人潮造成「動彈不得」，形成眾所周知的觀光公害問題。

這不是義大利當局首次對觀光景點實施收費。羅馬的萬神殿（Pantheon）已自2023年起向遊客收費，威尼斯也從去年開始在旺季向觀光客收取入城費；北義城市維洛那（Verona）則自本月起，開始對與莎士比亞名作「羅密歐與茱麗葉」相關的陽台景點收費。

特雷維噴泉位於公共廣場，未來從遠處觀看仍然免費，但想要靠近則須購票。嘉提葉里表示，市府估計這項門票一年可帶來650萬歐元（約760萬歐元）收入。他強調，羅馬市民仍可免費進入噴泉區域，不受新措施影響。

路透報導，部分遊客對新措施表示理解，一名英國遊客薩魯斯蒂（Yvonne Salustri）表示，只要這筆費用能用於景點維護，她願意付費支持。

嘉提葉里還宣布，明年2月1日起羅馬市府也將對另外5處景點收取門票，票價為5歐元（約5.8歐元）。