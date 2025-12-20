2025十大事件 川普返白宮、羅浮宮竊案、首位美籍教宗…

我的頻道

編譯中心／綜合19日電
生於芝加哥的神職人員普瑞弗斯特5月8日成為首位美國籍教宗，名號為「良十四世」（Pope Leo XIV）。(路透)
生於芝加哥的神職人員普瑞弗斯特5月8日成為首位美國籍教宗，名號為「良十四世」（Pope Leo XIV）。(路透)

川普重新執政、加薩走廊停火、美國關稅引發貿易爭端到投資大舉湧入人工智慧領域，以下為中央社引述法新社所列出足以定義2025年的全球10大事件。

一、川普重返白宮。自美國共和黨籍總統川普今年1月二度入主白宮以來，他持續鎖定政敵，派國民兵（National Guard）進駐民主黨執政城市，同時抨擊媒體，並打擊多元與包容計畫。

二、加薩走廊停火。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪兩年前對以色列領土發動空前突襲，導致加薩走廊（Gaza Strip）爆發毀滅性戰爭後，以哈雙方在美國施壓下達成停火協議。

三、俄烏和平談判尚無成果。川普對烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普亭的態度一再反覆，基輔方面擔憂，最終可能被迫接受有利莫斯科的協議。

四、全球貿易戰。川普對進口商品以及被視為具戰略價值的整個產業加徵關稅，例如鋼鐵、鋁材和銅，引發撼動全球經濟的貿易爭端。過艱難磋商，多國已和美國達成貿易協議。

五、新教宗良十四世。在前阿根廷籍教宗方濟各逝世後，普瑞弗斯特5月8日成為首位美國籍教宗，名號為「良十四世」。

六、Z世代起義。30歲以下年輕世代在亞洲、非洲及拉丁美洲各地引領群眾運動，要求改善生活條件、反對社群媒體審查和腐敗菁英。

七、人工智慧熱潮。科技巨擘與投資者不斷挹注資金加速人工智慧（AI）產業發展，2025年AI相關支出預計約達1.5兆美元，明年則上看2兆美元。

八、法國羅浮宮驚天竊案

身穿施工背心的竊賊10月19日利用附伸縮梯的籃式升降機，闖入巴黎羅浮宮博物館，帶著價值8800萬歐元的珠寶騎機車逃逸，失竊珍寶目前仍未尋回。

九、美國空襲激怒委內瑞拉。華府自8月來在拉丁美洲外海部署大批軍力，根據官方說法，這是為了打擊將毒品運至美國的走私活動。委內瑞拉當局認為美國欲藉機推翻總統馬杜洛，並奪取委國石油資源。

十、破紀錄的極端天候。越南、斯里蘭卡和印尼遭遇致命洪災之際，加勒比海地區跟菲律賓也受強烈暴風雨重創。此外，歐洲的高溫及野火災情加劇，今年夏季的火災面積創下新高紀錄。

法國羅浮宮10月19日發生嚴重竊案，震驚外界。(美聯社)
法國羅浮宮10月19日發生嚴重竊案，震驚外界。(美聯社)

