新法打擊反猶太主義 澳洲總理：5大計畫對抗邪惡災禍

編譯中心╱綜合18日電
日前涉嫌在澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中殺害15人的父子檔，上個月曾投宿在菲律賓GV旅館。圖為車輛駛過旅館外。(路透)
澳洲總理艾班尼斯18日宣布一系列新的仇恨言論法律，以打擊反猶太主義；他承認，上周邦代海灘針對猶太教光明節慶祝活動的恐怖襲擊，造成15人死亡後，政府本可更早採取行動，應對反猶情緒。

艾班尼斯在記者會上表示：「澳洲民眾感到震驚與憤怒。我也感到憤怒。顯然，我們需要做更多來對抗這種邪惡災禍。」

艾班尼斯表示，政府將推行一項五點計畫，包括鎖定極端傳教人士、加重刑罰，以及拒絕或撤銷散播「仇恨與分裂」人士的簽證。

澳洲內政部長伯克指出，此舉旨在降低起訴門檻，堵塞現行法律中容許「遊走邊緣」的漏洞。聯邦警察確認已監察多名「仇恨宣講者」。

艾班尼斯表示，澳洲將建立一套制度，將涉及仇恨言論的組織列入名單，種族「嚴重詆毀」或鼓吹種族至上主義，將被列為聯邦犯罪。澳洲政府也將擴大內政部長權限，得以取消或拒絕向散播「仇恨與分裂」的人士發出簽證。

艾班尼斯說，政府將成立一個為期12個月的特別工作小組，確保教育體系「妥善回應」反猶太主義問題。

澳洲猶太社群及其他批評者抨擊總理，認為政府未能充分保護他們免於日益升高的反猶太主義威脅。

澳洲反猶太主義特使西格爾表示，澳洲對反猶太偏見的回應「早就該出現了…我認為，我們正站在一個極為重要的時刻，不僅關乎我們的社群，也關乎全球對抗反猶太主義的努力。」反對黨領袖蘇珊利批評政府行動遲緩，要求立即召開國會通過相關法律，並提出聯盟黨的方案，包括終止對涉及「反猶太活動」項目的資助。

另一方面，菲律賓旅館GV旅館（GV Hotel）業者18日表示，日前涉嫌在澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中殺害15人的父子檔阿克拉姆和納維德，上個月曾投宿他們旅館，一住多周，但鮮少離開客房，且退房時有給一筆小費。

這對父子檔11月1日入境菲國後，入住GV旅館315號房。這是一間放有兩張單人床的小客房，每晚房價930披索（約16美元）。20歲的夜班經理伊坦表示，這對父子每天離開客房的時間頂多一個小時，且大多不與人互動。她補充說，她只和納維德互動過，其父「總是低頭」、避免對到眼。

