俄烏停戰協議卡關 普亭轟「歐豬」將失勢 烏將赴美磋商

編譯中心／綜合18日電
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

根據通訊應用程式WhatsApp聊天紀錄，烏克蘭總統澤倫斯基18日說，還沒達成各方協調一致的俄烏最終和平方案；他還說，烏方談判代表19、20日兩天又將在美國與美方談判代表會談，歐洲官員可能將與談。美國政治新聞網站Politico於17日也引述白宮官員報導，美俄兩國官員本周末將在邁阿密會談。

俄羅斯總統普亭17日則在國防部擴大委員會會議中表明，自2022年2月以來對烏克蘭的「特別軍事行動」目標必將實現，若烏克蘭及其背後的外國支持者不願進行實質性談判，俄國將用軍事手段解放這些歷史上屬於俄國的土地，為烏克蘭撐腰、企圖乘機削弱俄國的歐洲「豬仔」終將失勢。

普亭表示，即使俄烏開戰已近四年，俄軍在整個前線仍掌握戰略優勢；俄方對美國總統川普居間俄烏和平協議的作為持開放態度，歐洲也終將被迫與俄國談判。他並痛批美國前總統拜登將整件事導向武裝衝突。英國金融時報17日報導說，「歷史土地」論凸顯普亭決心占領頓內次克等烏東四州。

克里姆林宮發言人佩斯科夫18日雖不願證實上述的邁阿密會談，但提到美俄間的接觸按計畫進行。他說，「我們的確正準備與美國對口人員做某些接觸，以得知美歐及美烏至今達成的（俄烏和平計畫）工作成果資訊」。

根據Politico報導，本周美俄烏三方的與談代表分別為美國中東特使威科夫、川普女婿庫許納、普亭的投資特使德米特里耶夫和烏克蘭國安與國防事務委員會祕書烏梅洛夫。

與此同時，澤倫斯基18日抵達布魯塞爾。值此緊要關頭，歐洲聯盟領袖正在進行高峰會，協商未來兩年對烏克蘭的財政支援方案。

另據華爾街日報報導，支持烏克蘭的歐洲領導人表示，他們正在努力捍衛一個民主國家，維護國際法並抵制俄羅斯侵略行為；但歐洲還有一個源於自身利益的動機，歐洲認為，俄烏若達成一項有利莫斯科的和平協議，可能引發一場席捲歐洲大陸的更廣泛戰爭。

俄羅斯若取得有利的和平協議，將確信能以武力重新畫定國界，同時認定北約軟弱，而俄國已擁有大幅提升的軍事產能；預算吃緊的歐洲各國擔心，他們只能大規模增加軍費和防禦準備，以維持威懾力。

美國總統川普希望俄烏迅速達成和議，但歐洲和烏克蘭認為，若烏克蘭接受形同投降、陷入險境的糟糕和平協議，還不如不要協議。當然，若無和議，俄烏將繼續打下去。

美歐立場歧異代表一種更重大的分裂。川普政府希望，美國和歐洲能為了「戰略穩定」而與俄國關係正常化。白宮表示，這將降低爆發更大戰爭的風險，還能開展與俄羅斯商業合作。

歐洲和烏克蘭持相反觀點。他們將俄國視為長期威脅，認為不能輕信俄方，必須維持威懾。法國總統馬克宏上月表示，「我們想要和平，但絕不是形同投降的和平」。他稱那種協議會「讓俄國得寸進尺」，危及歐洲。

俄羅斯總統普亭（左）17日對俄國國防部高官發表演說，期間和第一副部長格拉西莫夫交...
俄羅斯總統普亭（左）17日對俄國國防部高官發表演說，期間和第一副部長格拉西莫夫交談。（歐新社)

