金主愛走金正恩前方 掀接班猜測 前南韓高官神解讀

編譯周辰陽／綜合18日電
北韓最高領導人金正恩(右)及女兒金主愛(左)15日出席平壤郊區工廠竣工儀式，金主愛行走的位置受到外界關注解讀。(朝中社)
北韓最高領導人金正恩(右)及女兒金主愛(左)15日出席平壤郊區工廠竣工儀式，金主愛行走的位置受到外界關注解讀。(朝中社)

北韓官媒「勞動新聞」日前以七個版面的篇幅，報導國家領導人金正恩攜妻女出席平壤郊區工廠竣工儀式，並公開一張女兒金主愛走在他前方的照片。韓民族日報引述分析指出，此舉可能意在強調金主愛的接班人地位，但也有不同觀點認為，若金主愛已被確立為接班人，反而不會刊登這種照片。

「勞動新聞」報導北韓五個郡的地方工廠15日舉行竣工儀式，金正恩出席其中平壤市江東郡的活動，夫人李雪主與女兒金主愛陪同現身。李雪主時隔半年再度公開露面，上一次亮相是在6月2日陪同出席元山葛麻海岸旅遊區竣工儀式；金主愛則繼11月28日出席空軍建軍80周年紀念活動後，時隔19天再度露面。

雖然「勞動新聞」未特別提及金主愛，但刊登多張金正恩父女同行的照片，其中一張金主愛走在金正恩前方的影像格外引發外界關注。

南韓國情院9月11日向國會情報委員會報告時，曾就金主愛陪同金正恩出席中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會指出，此舉可視為「為世襲體制鋪路的敘事建構過程」，以及「為確立有力接班人地位而進行的革命敘事」。因此，金主愛先前在空軍建軍80周年紀念活動中與戰鬥機飛行員單獨握手，此次又公開她走在父親前方的照片，引發部分人士猜測，北韓是否刻意凸顯她的接班人角色。

不過也有不少人認為無須過度解讀，因為這並非首次出現「金主愛走在金正恩前面」的畫面。儘管並不常見，但金主愛早期的公開活動中就曾出現類似情況。有專家指出，從權力結構來看，接班人不太可能走在最高領導人之前。

一位熟悉北韓事務的前資深官員認為，無論是金主愛走在金正恩前面，還是金正恩牽著金主愛的手並肩行走，解讀為「父女」、而非「最高領導人與接班人」的關係更為自然。南韓統一部官員也表示，「勞動新聞」16日的照片，並無特別需要賦予新的政治含義。

金正恩 北韓 平壤

