移民政策收緊 加拿大人口創20世紀最大降幅

編譯中心╱綜合18日電
加拿大歷經過去幾年人口爆炸性增長後，渥太華當局決定緊縮移民，尤其限制非永久居民入境數量。溫哥華機場過去經常人潮擁擠，如今很能反映人流情況。(中央社)
加拿大歷經過去幾年人口爆炸性增長後，渥太華當局決定緊縮移民，尤其限制非永久居民入境數量。溫哥華機場過去經常人潮擁擠，如今很能反映人流情況。(中央社)

加拿大統計局最新數據顯示，該國人口在2025年第三季較前季下降7萬6068人，是20世紀有紀錄以來降幅最大的一次；統計至10月1日約有285萬非永久居民，低於7月1日的300萬人。這是推出緊縮移民政策的結果。

數據顯示，截至2025年10月1日，加拿大人口為4157萬5585人，較7月1日下降0.2%。安大略省和卑詩省的人口降幅最大，分別為0.4%和0.3%。統計局表示，非永久居民數量減少是主因。

這種人口結構模式與新冠疫情期間形成了鮮明對比。對照統計局過去公布的數據顯示，疫情期間由於大量國際學生和外籍勞工等非永久居民的湧入，加拿大人口連續多個季度顯著增長。例如2023年第三季度，經歷了1957年以來最高的季度人口成長率，三個月內新增人口42萬人；2020年末時，加拿大人口為3802萬人，如今已超過4157萬人。

人口暴增引發社會資源不足，媒體也經常關注醫療、住房、教育等領域資源失衡議題，社會上對移民出現負面觀感，促使渥太華當局去年起推出一系列收緊移民措施，尤其嚴格控管對非永久居民入境的數量。

統計局資料顯示，2021年7月1日，加拿大約有136萬非永久居民（占總人口的3.6%），到2024年10月1日，非永久居民已增至315萬，占總人口的7.6%。

如今公布最新2025年10月1日的數字顯示，加拿大約有285萬非永久居民，占總人口的6.8%，低於2025年7月1日的300萬（占總人口的7.3%）。渥太華目標是到2027年底將加拿大非永久居民的比例降至總人口的5%。

加拿大總理卡尼上個月公布最新移民政策，延續了緊縮移民的方向。

未來三年內每年接納38萬名新永久居民，這比2025年的近40萬有所下降。在臨時移民方面，2026年外國勞工人數將從近36.8萬人銳減至23萬人，2027年和2028年則降至22萬人。此外，未來三年每年入境的國際學生人數也將大幅減少，從今年的近30.6萬人降至15萬人。

加拿大環球郵報報導，蒙特婁銀行高級經濟學家卡夫西奇17日發布一份報告也提到，過去幾年人口爆炸性增長，為基礎設施和社會資源帶來壓力。他說：「如今人口政策的調整仍在進行，這是加拿大最重要的經濟事件之一。」

加拿大 移民 疫情

