日本稅改加稅與減稅並行 明年度預算規模創新高

編譯季晶晶／綜合外電
日相高市早苗。(美聯社)

日本首相高市早苗領導的執政聯盟推動多年未決的稅改與預算調整，在安全情勢升溫與政局吃緊下，同步推動加稅、減稅與擴張財政支出。

根據最新稅改草案，自民黨與執政夥伴日本維新黨同意，自2027年1月起，全體所得級距的所得稅率一律調高1個百分點，增加的收入將用於支應國防需求。

不過，為避免短期加重家庭負擔，2011年大地震後加徵的重建附加稅將同步削減相同幅度，使實質稅負暫不增加。

同時，為爭取在國會過關，政府也納入反對黨訴求，推出減稅配套。自民黨與國民民主黨周四達成共識，調高最低應稅門檻，自160萬日圓提高至178萬日圓（約1.15萬美元），並擴大年收入不超過665萬日圓（約4.31萬美元）族群的扣除額，最快明年4月新年度起適用。

國民民主黨指出，約80%納稅人將因此受惠，中等收入族群的所得稅每年可少繳約3萬至6萬日圓。連同今年稍早的調整，整體減稅規模估達1.8兆日圓。稅改也將納入對超高資產者新的課稅措施與出境稅調整。

稅改框架訂周五公布，隨後將編列下年度預算。根據政府消息人士，日本2026年度預算案的總支出規模可能超過120兆日圓（約7768.8億美元），創下新高紀錄，反映高市以「危機管理」投資為核心的策略，重點投向人工智慧、半導體、造船與量子科技，並兼顧學校午餐免費、取消汽油附加稅與防務支出等承諾。

由於執政聯盟在眾院僅握微弱多數、且未掌控參院，預算案吸收了多個在野黨要求，進一步推高整體規模。

市場對債務與利率上行保持警惕。10年期日債殖利率已逼近2%，日本央行正面臨升息壓力；在利率走升環境下擴張支出，恐加重政府償債負擔，並透過房貸等管道影響民生。高市則強調，政府財政政策並非著眼於規模擴張，而是將在成長與財政永續之間取得平衡。

日本

