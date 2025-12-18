德總理示警：若俄破壞停火 西方維和部隊將擊退俄軍

德國總理梅爾茨(左)16日受訪表示，美方已承諾在停火後給予烏克蘭「北約級」的安全保障，若俄軍破壞停火協議，進駐的西方部隊將採取行動「擊退」俄軍；圖為梅爾茨與烏克蘭總統澤倫斯基(右)15日在柏林會晤。（路透）

德國 總理梅爾茨16日接受德國第二電視台（ZDF）訪問時表示，根據美歐對烏克蘭 提供的停火後保障，維和部隊在某些情況下可擊退俄羅斯 軍隊。

當記者追問美國在柏林與烏克蘭總統澤倫斯基會談時提出的潛在安全保障細節時，梅爾茨表示，若任一方違反停火條款，擔保國就有必要擊退俄羅斯部隊。「我們將確保交戰方之間有一塊非軍事區，具體而言，我們也會對相應的俄羅斯入侵與攻擊採取行動。我們還沒有走到那一步。」

他說：「美國承諾在停火的情況下保護烏克蘭，就好像它是北大西洋公約組織（NATO）領土一樣，我認為這對美國而言，是個相當引人注目的新立場。」

俄羅斯至今尚未同意停火，而美國與歐洲均表示，停火是任何安全保障的前提條件。俄方也尚未同意允許西方部隊進駐烏克蘭，以協助結束這場自2022年2月俄羅斯總統普亭下令入侵烏克蘭以來，持續至今的全面戰爭。

梅爾茨表示，他認為歐洲達成協議，利用被凍結的俄羅斯資產，來資助烏克蘭持續防衛的機會約為五成。他說，這樣做至關重要，因為在目前這一輪歐洲資金於2026年第一季用完後，烏克蘭將需要至少兩年的資金。

他說：「整個歐洲都存在疑慮，我完全可以理解，但…如果我們現在不採取行動、不做出我們可以做的決定來阻止俄羅斯軍隊推進，我們還要等到什麼時候？」

另一方面，英國國防參謀長、空軍上將奈頓日前在西敏寺舉行的「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）活動中提出嚴正警告，家家戶戶必須做好心理準備，未來可能需要送子女上戰場對抗俄羅斯。他還表示，「需要更多人」準備拿起武器，投入保家衛國的行列。

奈頓表示，儘管俄羅斯直接攻擊英國本土的可能性仍然偏低，但「並不代表這種可能性為零」。

奈頓認為，面對歐洲安全情勢日益惡化，英國必須動員「全社會」的力量應對，俄羅斯如今已擁有一支「規模龐大、技術日益精良，且具備高度實戰經驗的軍隊」，奈頓表示：「必須有更多人準備好為國家而戰。」

然而，「每日郵報」讀者對他的說法反應冷淡。評價最高的留言寫道：「為了那些對自家國民漠不關心、卻一味迎合非英國人的政府而戰？再加上只顧著撈錢的政客？不，絕對不可能。」排第二的留言則寫道：「你他X的休想帶走我的兒子。」