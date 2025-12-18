我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

日本考慮2027年起提高所得稅 為軍費增至GDP 2%籌資

編譯劉忠勇／綜合17日電
日本航空自衛隊F-15戰機隸屬的第六航空團，10日在日本海上空和美軍B-52轟炸機進行聯合軍事演訓。(路透)
因應國防支出增加，日本首相高市早苗領導的執政聯盟，正研擬2027年起調高所得稅。在地緣政治風險升高的情況下，執政黨有意打破這項議題長達三年的僵局。

據自民黨近日所提的租稅改革草案，執政黨計畫2027年1月起，將所有所得級距的所得稅率調高一個百分點。草案也指出，由於311大地震後實施的重建附加稅將同步調降相同幅度，因此實質的所得稅率將暫時維持不變。

日本媒體報導，自民黨的聯合執政夥伴日本維新會上周仍在評估是否支持這項構想。

目前執政黨正進入彙整明年度稅改方案的最後階段，預計本周定案後送交內閣審議，並於明年初交付國會討論。

在前首相岸田文雄任內已同意最晚在2027會計年度，把國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的2%。依照規畫，之後五年國防總支出將達43兆日圓（約2770億美元）。日本原本以2022年為基準，規畫今年國防支出約占GDP的1.8%。

高市今年宣布，將把達標時程提前兩年至本會計年度，並動用追加預算中的1.1兆日圓來填補原編列預算的缺口。今年度日本國防支出可望超過10兆日圓，已納入這筆追加預算。

日本國內已有聲音開始質疑，日本在國防上究竟能依賴美國多深。今年，川普曾敦促盟國將國防支出提高至GDP的5%，不過他10月訪日，也對高市承諾加快把國防支出拉升至GDP的2%表示肯定。

另一方面，川普也要求日本分擔更多駐日美軍基地相關費用。雙方預計明年啟動談判，討論將於2027年3月到期的駐軍經費分擔協議。目前日本每年平均支付約2110億日圓（約13.5億美元）。

日本每年的稅改向來是國內政治的重頭戲，通常由執政黨先提出草案。除所得稅調整外，這波改革也可能擴大對超高所得者加徵所得稅的適用範圍，把免稅門檻腰斬至1.65億日圓，並將稅率從目前的22.5%調高至30%。這項措施預計在2027會計年度上路，外界估計可彌補因汽油稅調降而流失大約1.5兆日圓的稅收。

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

