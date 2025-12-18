美日5500億投資啟動 能源列首波 日若拒投資恐遭提高關稅

外傳美日兩國將在美東時間17日，於華府召開首場5500億美元投資諮詢會議；圖為美國總統川普(左)10月28日與日相高市早苗在東京赤坂宮國賓館簽署美日貿易協定執行文件。(路透)

彭博資訊報導，美國與日本 將在美東時間17日，於華府召開首場5500億美元投資諮詢會議，能源計畫被列為第一波評估目標；日本雖保有是否對個別計畫出資的選擇權，但若拒絕投資，將觸發懲罰條款，恐面臨川普 政府更高關稅 。

美日9月達成貿易協議，日本同意對美國投資5500億美元，交換美國降低對本關稅至15%。投資項目將由美國商務部長盧特尼克擔任主席的投資委員會提出建議，之後再由美國總統批准。

多位知情人士透露，美日17日將召開首場諮詢會議，能源計畫是首批正式進入遴選階段的項目，兩國在合作備忘錄中約定，投資應在2029年1月19日前完成，也就是川普第二任期的最後一天。

這僅是投資審核流程的第一步，後續還須經由美國商務部長盧特尼克主持的投資委員會審查，再提交美國總統川普做最終決定。知情人士表示，最快可能在2026年初擬定並送交川普。

報導指出，目前尚不清楚首波投資的具體項目內容、所屬產業細項，以及涉及哪些美國州別。知情人士僅指出，能源專案將是第一批正式進入遴選程序的投資目標。

報導提到，根據美日簽署的合作備忘錄，日本雖保有對個別專案是否出資的選擇權，但若拒絕投資，將啟動懲罰條款，屆時日本恐怕面臨更高的美國關稅，並對整體協議構成風險。

「讀賣新聞」先前的報導指出，能源相關計畫一共八項，包括美國西屋主導興建AP1000核反應爐小型模組化反應爐，三菱重工、東芝、IHI等日企考慮參與。美國奇異與日本日立合作成立的核能聯盟奇異日立核能投入建造小型反應爐BWRX-300。美國最大建築工程公司貝泰為大型電力設施與工業基礎設施提供專案管理、工程、採購、施工，包括發電廠、變電所、輸電系統，為能源輸送至關鍵核心設施提供可靠的支援。美商基威特提供工程、採購、施工服務。

在公開聲明中，日本和美國的官員對這項承諾的描述截然不同。川普稱這筆錢是「簽約獎金」，他曾說過「那是我們的錢，我們可以隨心所欲地投資。」日本方面則更關注決策過程的細節，官員一再強調，該協議規定執行過程不得違反任何一國的法律。