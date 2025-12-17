澳洲邦代海灘槍案 倖存24歲槍手受到59項指控

澳洲雪梨邦代海灘14日發生槍擊案，受害者家屬16日在該海灘神情悲痛。(路透)

澳洲 廣播公司17日報導，雪梨邦代海灘（Bondi Beach）14日槍擊 事件嫌犯、24歲的納維德（Naveed）受到59項指控，包括15項謀殺指控。

路透報導，澳洲一對父子7日在雪梨著名的邦代海灘朝慶祝猶太 「光明節」（Hanukkah）的群眾開槍，50歲槍手阿克拉姆（Sajid Akram）與警方駁火時遭擊斃；他的24歲兒子納維德也中槍受傷。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天稍早表示，倖存槍手將在幾小時內起訴，但新南威爾斯州警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）在記者會表示，警方仍在等待藥效消退後，才會正式加以訊問。

澳洲發生近30年來最致命的大規模槍擊事件，新南威爾斯州的州長柯民思（Chris Minns）今天表示，他將於下周針對槍支持有與抗議活動召開議會，通過一連串的的全面改革法案。

柯民思在記者會上表示，議會將於12月22日復會審查「緊急」改革方案，包括限制個人持有槍枝數量，以及加強對某些類型霰彈槍的取得限制。

州政府也考慮在恐怖事件發生後，限制大規模街頭抗議活動的舉行，以防止局勢更加緊張。

柯民思表示，「我們面前的任務十分艱鉅」，「團結社區是一項重大責任。我們需要一個平靜團結的夏天，而不是分裂的夏天。」