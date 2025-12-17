泰國軍隊首派戰機轟炸逼近吳哥窟 重創柬埔寨旅遊業

柬埔寨政府指控泰軍轟炸擁有世界文化遺產吳哥窟的暹粒省；圖為佛教僧侶和遊客16日在吳哥窟寺廟參觀。(路透)

泰國 與柬埔寨邊境 衝突進入第二周，柬埔寨政府指控泰國軍方出動戰機深入柬國境內，並首次轟炸擁有世界文化遺產吳哥窟的暹粒省，攻擊行動波及平民與難民營地；曼谷當局16日表示，柬埔寨必須先宣布停火才能結束兩國交戰；柬埔寨暫未對泰國這項聲明做出回應。

綜合媒體報導，柬埔寨指泰國軍方自15日凌晨起，沿著柬泰邊境多個方向持續發動軍事行動，包括出動無人機投彈、地面裝甲部隊推進及F-16戰機空襲。柬方指泰軍空襲行動已經明顯深入柬國境內，其中泰軍的F-16戰機在暹粒省斯雷斯南縣一處流離失所民眾營地附近投下炸彈，該地距離吳哥窟所在的吳哥考古園區不到兩個小時車程，這是泰軍在最新一波衝突中，進入柬埔寨境內最深的一次攻擊，也是泰國首次轟炸暹粒省。

戰火逼近觀光重鎮，重創柬埔寨旅遊產業。柬經濟高度仰賴觀光，觀光部數據顯示，去年外國旅客人數突破670萬人，創歷史新高。

柬國官方統計指出，截至15日下午，泰軍持續的軍事行動已造成15名平民死亡及73人受傷，避難人數攀升至40.9萬。

對此，泰國外交部發言人馬瑞迪在曼谷對記者表示：「柬埔寨是侵略泰國領土的一方，必須先宣布停火」，並表示柬國必須「真誠」配合邊境掃雷工作。

泰柬互相指責對方挑起衝突，各自聲稱是出於自衛，並互控對方攻擊平民。由於泰柬衝突蔓延至爭議邊境的沿海地帶，泰國14日宣布東南部噠叻省實施宵禁。

有媒體披露，美國總統川普日前與泰柬兩國領袖通話時，以提高關稅作為威脅，使兩國同意停火。對此，泰國外交部發言人尼孔德否認，表示「未接獲任何來自美方的相關訊息」，強調當天通話未涉及關稅或停火要求。

這場衝突源於殖民時期遺留下來的邊界畫分爭議，涉及泰柬兩國之間長達800公里的陸地邊界線。