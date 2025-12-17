全球25最佳旅遊地 亞洲6處 台北2主因成新興美食目的地

我的頻道

編譯盧思綸／綜合16日電
彭博資訊16日公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」，亞洲共有六個地點入選，台北市名列其中，為台灣唯一上榜城市。(路透)
彭博資訊16日公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」，亞洲共有六個地點入選，台北市名列其中，為台灣唯一上榜城市。(路透)

彭博資訊16日公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」，亞洲共有六個地點入選，分別為台灣台北市、哈薩克阿拉木圖、印尼羅地島、印度老虎保護區國家公園、馬來西亞檳城，以及位於西南亞的中東國家阿曼。非洲則有三處入選，分別為加彭、塞內加爾達卡（Dakar）、坦尚尼亞桑吉巴群島（Spice Islands）。

這份年度旅遊榜單歷時一年彙整完成，評選過程追蹤數百項全球旅遊、航空、飯店與文化趨勢，並結合各地旅遊專家意見與記者實地觀察，鎖定尚未過度觀光、同時具備文化特色與高端旅宿發展潛力的目的地，性價比與未來發展前景亦納入評選考量。

本次榜單中，亞洲共有六個地點入選，分別為台灣台北市、哈薩克阿拉木圖、印尼羅地島、印度老虎保護區國家公園、馬來西亞檳城，以及位於西南亞的中東國家阿曼。

台北為全台唯一入選城市。彭博指出，台北以街頭傳統小吃與現代餐飲文化交織的美食風貌脫穎而出，除了早已風靡國際的珍珠奶茶與夜市文化，首都台北的餐飲場景也持續進化，成為亞洲備受矚目的新興美食目的地之一。

彭博推薦的2026年25個最佳旅遊地點如下：

亞洲

台北、馬來西亞檳城（Penang）、哈薩克阿拉木圖（Almaty）、印尼羅特島（Rote Island）、印度老虎保護區國家公園、阿曼王國。

歐洲

奧地利維也納、義大利薩丁尼亞（Sardinia）、蘇格蘭赫布里底群島（Hebrides）、西班牙埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）、地中海島嶼科西嘉（Corsica）、希臘群山。

美洲

阿根廷巴雷阿爾（Barreal）、美國奧沙克高原（The Ozarks）、德州、南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）、舊金山、加拿大洛磯山脈（The Canadian Rockies）、秘魯利馬、土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）、蓋亞那、墨西哥帝王蝶保護區（Mexico's Butterfly Sanctuaries）。

非洲

加彭、塞內加爾達卡（Dakar）、坦尚尼亞桑吉巴群島（Spice Islands）。

彭博資訊公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」，馬來西亞檳城入選；圖為遊客在...
彭博資訊公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」，馬來西亞檳城入選；圖為遊客在檳城搭乘三輪車觀光。(新華社)

哈薩克 印度 印尼

疑受伊斯蘭國驅使 澳洲反猶恐攻父子檔曾赴菲受軍訓1個月

俄：已占土地不會妥協 不接受北約國家軍隊駐烏境內

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

