全球25最佳旅遊地 亞洲6處 台北2主因成新興美食目的地

彭博資訊16日公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」，亞洲共有六個地點入選，台北市名列其中，為台灣唯一上榜城市。(路透)

彭博資訊16日公布「2026年全球最佳25大旅遊目的地」，亞洲共有六個地點入選，分別為台灣台北市、哈薩克 阿拉木圖、印尼 羅地島、印度 老虎保護區國家公園、馬來西亞檳城，以及位於西南亞的中東國家阿曼。非洲則有三處入選，分別為加彭、塞內加爾達卡（Dakar）、坦尚尼亞桑吉巴群島（Spice Islands）。

這份年度旅遊榜單歷時一年彙整完成，評選過程追蹤數百項全球旅遊、航空、飯店與文化趨勢，並結合各地旅遊專家意見與記者實地觀察，鎖定尚未過度觀光、同時具備文化特色與高端旅宿發展潛力的目的地，性價比與未來發展前景亦納入評選考量。

台北為全台唯一入選城市。彭博指出，台北以街頭傳統小吃與現代餐飲文化交織的美食風貌脫穎而出，除了早已風靡國際的珍珠奶茶與夜市文化，首都台北的餐飲場景也持續進化，成為亞洲備受矚目的新興美食目的地之一。

彭博推薦的2026年25個最佳旅遊地點如下：

亞洲

台北、馬來西亞檳城（Penang）、哈薩克阿拉木圖（Almaty）、印尼羅特島（Rote Island）、印度老虎保護區國家公園、阿曼王國。

歐洲

奧地利維也納、義大利薩丁尼亞（Sardinia）、蘇格蘭赫布里底群島（Hebrides）、西班牙埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）、地中海島嶼科西嘉（Corsica）、希臘群山。

美洲

阿根廷巴雷阿爾（Barreal）、美國奧沙克高原（The Ozarks）、德州、南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）、舊金山、加拿大洛磯山脈（The Canadian Rockies）、秘魯利馬、土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）、蓋亞那、墨西哥帝王蝶保護區（Mexico's Butterfly Sanctuaries）。

非洲

加彭、塞內加爾達卡（Dakar）、坦尚尼亞桑吉巴群島（Spice Islands）。