澳洲邦代海灘槍案／罹難者喪禮 猶太會堂湧入人潮致哀

家屬在邦代哈巴德猶太會堂舉行的葬禮上，圍繞著棺木哀悼。（歐新社）

澳洲 今天起陸續為雪梨邦代海灘（Bondi Beach）大規模槍擊 案罹難者舉行喪禮，大批民眾前往悼念遇害的兩位猶太 教拉比。

綜合路透和法新社報導，邦代海灘14日晚間發生澳洲近30年來死傷最慘重的大規模槍擊事件，造成15人死亡、約40人受傷。案發時當地正舉行猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動。

警方正鎖定一對涉嫌行凶的父子，50歲槍手阿克拉姆（Sajid Akram）與警方駁火時遭擊斃；他的24歲兒子納維德（Naveed）也中槍受傷，在醫院接受警方監護。警方調查這對父子是否與恐怖組織伊斯蘭國（Islamic State）有關聯。

罹難者包括一名10歲女童、一名二戰猶太人大屠殺倖存者，以及一對試圖阻止攻擊行動而遭槍殺的夫妻等。

邦代哈巴德猶太會堂（Chabad of Bondi Synagogue）今天上午率先為41歲拉比施蘭格（Eli Schlanger）舉行喪禮，下午將為39歲拉比李維登（Yaakov Levitan）舉行第2場喪禮。

育有5子的施蘭格是今年邦代海灘活動主辦人之一。李維登育有4子，以投入慈善工作聞名。

這座猶太會堂擠滿大批群眾致哀，上午有數百人湧入參加施蘭格喪禮。