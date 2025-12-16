智利變天 極右卡斯特當選總統 學者：治安差 無中間派可選

卡斯特(前左)14日在智利總統大選決選逆轉勝當選，當晚在首都聖地牙哥的競選總部偕妻子感謝支持者。(路透)

智利極右翼、極端保守主義的總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）14日當選，顯示社會普遍擔憂治安惡化下，他的極右派反移民觀點獲得支持；美國國務卿魯比歐 很快就代表川普 政府祝賀他勝選。

銅礦資源豐富的智利11月16日舉行總統大選首輪投票，由51歲的共產黨員、代表泛左派執政聯盟的前勞工部長賈拉，和59歲的卡斯特進入第二輪決選。賈拉在首輪的得票率雖高於卡斯特，但未能過半，也讓卡斯特有翻盤機會。

在14日舉行的決選，卡斯特得票率為過半的5成82，逆轉勝賈拉的4成18。卡斯特一些支持者於14日的選情之夜，戴著印有「讓智利再次偉大」字樣的紅帽子，湧入他位於首都聖地牙哥的競選總部。預定明年3月11日就任的卡斯特在勝選感言中強調，智利需要秩序，「在街上、在國內、在國家優先事項中，失去至今的秩序」。

成為準總統後，卡斯特在上述感言中沒有再嚴詞批評對手賈拉，反而在台下支持者噓她時，請群眾展現「尊重」。他也提到由於大勝對手，讓自己擁有來自人民的「廣泛授權」，但因此深感責任重大，即將邁向一段恢復合宜且健康生活價值的旅程，這不會是輕鬆的旅程，需要大家的承諾。

從政30年的卡斯特立場一貫強硬，曾任市議員及眾議員，2019年創建極右翼的智利「共和黨」，這次是他第三度角逐總統寶座。

這也代表繼厄瓜多總統諾波亞、薩爾瓦多總統布格磊及阿根廷總統米雷伊後，拉美國家右派勢力近年又下一城。

卡斯特曾表明仰慕美國總統川普。對卡斯特當選，魯比歐說，「在其領導下，我們有信心智利將促進美智兩國共享的優先事項，包括強化公共安全、終結非法移民 和振興雙邊的商務關係」。

另據路透報導，儘管智利仍是拉丁美洲最安全國家之一，犯罪組織流入造成謀殺率上升、經濟成長受損，綁架及暗殺等重大案件近期頻傳，卡斯特的主張與高度關切犯罪及移民問題的選民產生共鳴。

除了承諾打擊犯罪，卡斯特也矢言建造邊境圍牆，並成立仿照美國移民暨海關執法局（ICE）的專責警力，負責追蹤跟驅逐非法移民，政府資料顯示這類移民多為委內瑞拉人。

智利天主教大學政治學者阿特曼指出，卡斯特受惠於民眾對現任波里奇政府的不滿日益加深，「並非民眾在這四年來變得更法西斯主義，而是人們已經放棄左派，而當沒有政治中間派可選擇，他們就選右派，那是他們唯一的選項。」