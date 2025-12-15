我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

雪梨爆反猶恐襲 2槍手掃射邦代海灘已15死42傷

編譯陳韻涵／綜合報導
澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案，已有15人不幸遇難。圖案發後，警方救護人員都湧到現場進行急救。(美聯社)
澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案，已有15人不幸遇難。圖案發後，警方救護人員都湧到現場進行急救。(美聯社)

澳洲雪梨知名景點邦代海灘(Bondi Beach)14日發生槍擊案。目前已知至少15人因此喪生、42人受傷。澳洲總理艾班尼斯在新聞簡報會中說，這是「邪惡的反猶太主義、恐怖主義」，不容許如此卑鄙無恥的暴力及仇恨行為。

1槍手當場斃命 1被捕

一對住在雪梨市郊的父子檔14日在邦代海灘，持步槍和霰彈槍隨機攻擊歡慶猶太「光明節」(Hanukkah)的人群；警匪駁火後，50歲的賽伊德(Sajid Akram)當場斃命，而24歲的納維德(Naveed Akram)遭警方槍傷，送醫治療。澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)15日宣布全國降半旗，向近30年來最嚴重的大規模槍枝暴力事件受害者致哀。

每日郵報報導，阿克朗父子14日下午5時左右，將擋風玻璃掛有極端恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)旗幟的車輛停在邦代海灘附近的坎貝爾大道(Campbell Parade)，兩人下車後約十分鐘，冷血地朝海灘上的眾多群眾至少開了50槍。

路透報導，事發當時，邦代海灘正舉辦猶太光明節活動，吸引逾1000人參加。

網路上流傳的影片顯示，兩名男子在橫跨海灘的人行陸橋上，不斷朝人群開槍涉及，民眾瘋狂逃竄，有人中彈倒地，有人急著尋找掩護，現場一片混亂。

目擊者拍攝的畫面顯示，槍聲大作之際，正在海邊戲水的民眾，穿著泳衣慌張離開水域逃生。

警方獲報到場後，隨即與兩名兇手駁火，賽伊德遭警方擊斃，納維德中彈送醫，傷勢嚴重。

新南威爾斯州州長明斯(Chris Minns)表示，這起槍擊案造成16人死亡、42人受傷，傷者包含兩名警員，部分傷者情況危及，而罹難者的年齡介於10歲至87歲之間。

澳洲廣播公司(ABC)報導，截至15日下午，當局已辨識出其中五名死者的身分，包括一名十歲女童。

以色列外交部證實，一名以色列公民死亡，但未透露細節；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示，法國公民埃爾卡亞姆(Dan Elkayam)不幸在事件中喪生。

 

澳洲警方已前往納維德位於雪梨西南市郊的邦尼里格區(Bonnyrigg)住處搜查，全案朝針對猶太社群的仇恨攻擊方向偵辦。

澳洲 猶太 以色列

上一則

「買票花1個月薪 臉都沒看清」梅西20分鐘快閃 印度球迷砸場

下一則

澤倫斯基：願放棄入北約 換美歐確保俄不再入侵保證

延伸閱讀

徒手制伏雪梨海灘槍手 43歲英勇水果店老闆身中2槍 現況曝光

徒手制伏雪梨海灘槍手 43歲英勇水果店老闆身中2槍 現況曝光
逃過二戰猶太大屠殺卻死於雪梨海灘恐攻 男肉身護妻中彈亡

逃過二戰猶太大屠殺卻死於雪梨海灘恐攻 男肉身護妻中彈亡
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警：嫌犯為父子檔

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警：嫌犯為父子檔

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽