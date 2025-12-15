雪梨爆反猶恐襲 2槍手掃射邦代海灘已15死42傷

澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案，已有15人不幸遇難。圖案發後，警方救護人員都湧到現場進行急救。(美聯社)

澳洲 雪梨知名景點邦代海灘(Bondi Beach)14日發生槍擊案。目前已知至少15人因此喪生、42人受傷。澳洲總理艾班尼斯在新聞簡報會中說，這是「邪惡的反猶太 主義、恐怖主義」，不容許如此卑鄙無恥的暴力及仇恨行為。

1槍手當場斃命 1被捕

一對住在雪梨市郊的父子檔14日在邦代海灘，持步槍和霰彈槍隨機攻擊歡慶猶太「光明節」(Hanukkah)的人群；警匪駁火後，50歲的賽伊德(Sajid Akram)當場斃命，而24歲的納維德(Naveed Akram)遭警方槍傷，送醫治療。澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)15日宣布全國降半旗，向近30年來最嚴重的大規模槍枝暴力事件受害者致哀。

每日郵報報導，阿克朗父子14日下午5時左右，將擋風玻璃掛有極端恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)旗幟的車輛停在邦代海灘附近的坎貝爾大道(Campbell Parade)，兩人下車後約十分鐘，冷血地朝海灘上的眾多群眾至少開了50槍。

路透報導，事發當時，邦代海灘正舉辦猶太光明節活動，吸引逾1000人參加。

網路上流傳的影片顯示，兩名男子在橫跨海灘的人行陸橋上，不斷朝人群開槍涉及，民眾瘋狂逃竄，有人中彈倒地，有人急著尋找掩護，現場一片混亂。

目擊者拍攝的畫面顯示，槍聲大作之際，正在海邊戲水的民眾，穿著泳衣慌張離開水域逃生。

警方獲報到場後，隨即與兩名兇手駁火，賽伊德遭警方擊斃，納維德中彈送醫，傷勢嚴重。

新南威爾斯州州長明斯(Chris Minns)表示，這起槍擊案造成16人死亡、42人受傷，傷者包含兩名警員，部分傷者情況危及，而罹難者的年齡介於10歲至87歲之間。

澳洲廣播公司(ABC)報導，截至15日下午，當局已辨識出其中五名死者的身分，包括一名十歲女童。

以色列 外交部證實，一名以色列公民死亡，但未透露細節；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示，法國公民埃爾卡亞姆(Dan Elkayam)不幸在事件中喪生。

澳洲警方已前往納維德位於雪梨西南市郊的邦尼里格區(Bonnyrigg)住處搜查，全案朝針對猶太社群的仇恨攻擊方向偵辦。