諾貝爾和平獎2得主 穆哈瑪迪又被逮捕 畢亞利亞茨基獲釋

編譯茅毅／綜合報導
諾貝爾和平獎得主、伊朗籍的穆哈瑪迪12日又遭當局逮捕。(美聯社)
諾貝爾和平獎得主、伊朗籍的穆哈瑪迪12日又遭當局逮捕。(美聯社)

三位諾貝爾和平獎得主近日成為國際間關注焦點，包含今年得主、委內瑞拉反對派領袖之一的馬查多(Maria Corina Machado)。

伊朗的2023年諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪(Narges Mohammadi)12日被伊朗當局逮捕，檢察官赫馬蒂法爾(Hasan Hematifar)13日指稱，理由是她12日在伊朗東北部城市麥什赫德(Mashhad)悼念律師阿里科迪(Khosrow Alikordi)時，「發表挑釁言論，並煽動群眾高喊違規口號」，並擾亂秩序。除了她，現場還有38人被捕。挪威諾貝爾委員會及歐盟皆呼籲伊朗釋放她。

阿里科迪是名律師，代理多起敏感案件，包括為2022年爆發的全國抗議被捕人士辯護。他於12月5日被發現死亡，人權團體呼籲對其死因展開調查。位於挪威的非政府組織伊朗人權組織(Iran Human Rights)表示，此案「高度懷疑為國家謀殺」。

53歲的穆哈瑪迪上次被捕是2021年11月。在過去10年中，她大多在獄中度過。因肺部與其他的健康問題而於去年12月獲准暫時出獄。

歐盟也呼籲釋放穆哈瑪迪。歐盟發言人13日表示：「歐盟敦促伊朗當局釋放穆哈瑪迪女士，並顧及她脆弱的健康狀況，以及所有僅因行使言論自由而被不當逮捕的人士。」

另外，在美國和白俄羅斯達成協議後，白俄13日釋放123名囚犯，包含白俄的2022年和平獎得主畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)；其中9人離開白俄赴立陶宛，114人則被移交烏克蘭。

諾貝爾和平獎得主、白俄人權鬥士畢亞利亞茨基獲釋。(路透)
諾貝爾和平獎得主、白俄人權鬥士畢亞利亞茨基獲釋。(路透)

63歲的他獲釋後說，「我們的戰鬥仍在繼續。我認為，這個獎是對我們的行動與尚未成功的理想，給予的某種肯定」，他將繼續為白俄的民權與政治犯的自由奮鬥。他因反對白俄總統盧卡申科而自2021年7月起被監禁。

流亡海外的白俄異議人士為這波獲釋感謝川普總統，並認為盧卡申科願以釋放囚犯換取解除鉀肥出口的制裁，證明制裁的確有所效果。白俄在被制裁前，鉀肥年出口額達24億美元，占其國內生產毛額約4%。

