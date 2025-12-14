南韓獨檢組揭尹錫悅戒嚴黑幕 派無人機挑釁北韓奪權計畫破局

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
特別檢察官趙垠奭周一在記者會上公布歷時六個月的調查結果。（路透）
南韓獨立檢察組表示，前總統尹錫悅涉嫌在一年多前試圖挑起和北韓的軍事衝突，藉機發布戒嚴令，但因平壤方面未予理會，導致計畫破局。

特別檢察官趙垠奭周一在記者會上公布歷時六個月的調查結果說：「他們企圖透過執行非尋常的軍事行動，挑釁北韓武力反擊，藉此製造發布戒嚴的藉口，但因北韓並未做出軍事反應，這項計畫終告失敗。」

調查小組認為，尹錫悅和政府高層2024年10月向北韓派出無人機，試圖引發北韓軍事反制。在無人機飛越平壤上空的報導傳出後，北韓軍方隨即將邊境部隊提升至全面戒備，不過南韓當時否認曾派出無人機飛越設有重兵防守的邊界。

特別檢察官指出，因發布戒嚴而遭彈劾的尹錫悅，意圖透過動員軍隊，奪取立法和司法權，進而壟斷政權。

尹錫悅目前已入獄並面臨內亂罪審理，他否認有任何不法行為，並辯稱此舉是為了反擊他所稱試圖癱瘓政府的「親北韓勢力」，是不得已的做法。尹錫悅下台後，李在明在6月當選新任總統。李在明政府已尋求改善與北韓的關係與尹錫悅強硬路線不同。

特別檢察官表示，包括前總統、現任國會議員和前內閣成員在內，共有24人因涉嫌參與這位前總統的政治豪賭而遭到起訴。

