我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

澳洲邦代海灘恐攻 父子檔嫌犯 車上掛ISIS旗幟

編譯陳韻涵、盧思綸／綜合報導
澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案，已有16人不幸遇難。圖案發後，警方救護人員都湧到現場進行急救。(美聯社)
澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案，已有16人不幸遇難。圖案發後，警方救護人員都湧到現場進行急救。(美聯社)

澳洲警方證實，14日在雪梨邦代海灘(Bondi Beach)針對猶太「光明節」(Hanukkah)慶祝活動人群開槍掃射的嫌犯為一對父子，兩人駕駛的車輛擋風玻璃上懸掛極端恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)的旗幟。

每日郵報(Daily Mail)報導，24歲的納維德‧阿克朗(Naveed Akram)在與警方交火時受傷送醫，而他50歲的父親賽伊德‧阿克朗(Sajid Akram)則當場遭警方擊斃。

這對父子遭武裝特警制伏的畫面被一架無人機拍下，畫面顯示其中一名嫌犯俯臥在地，另一人則蹲伏在人行陸橋側牆邊，疑似更換彈匣後，持續朝下方無辜民眾開槍，直到遭警方擊中倒地。

另一段影片顯示，受傷倒地的嫌犯一度遭憤怒民眾包圍，一名男子高喊「打死他」，並一腳踩向其中一名槍手的頭部，隨即被趕抵現場的員警制止並拉開。

還有畫面顯示，警方對其中一名倒地男子施以心肺復甦術(CPR)，圍觀群眾驚呼「他死了」。

澳洲雪梨邦代海灘地區14日發生恐襲慘案。圖為無人機攝到的現場情況，顯示槍手遇擊後...
澳洲雪梨邦代海灘地區14日發生恐襲慘案。圖為無人機攝到的現場情況，顯示槍手遇擊後，伏在行人橋上。(路透)

新南威爾斯省(New South Wales)警察局長蘭尼恩(Mal Lanyon)稍晚在記者會上指出，這起大規模槍擊事件的嫌犯確為一對父子，分別是遭警方擊斃的50歲賽伊德，以及他24歲的兒子納維德；納維德遭警方槍擊制伏後，送醫治療。

天空新聞網(Sky News)報導，警方在案發現場附近查獲兩枚土製炸彈(improvised explosive devices)，一度懷疑有第三人涉案，但經調查後已確認僅兩人作案。

警方指出，賽伊德持有合法槍枝許可證，名下登記有六把槍枝，警方隨後也在案發現場尋獲六把槍械。

警方表示，安全機構掌握其中一名嫌犯的行蹤，但蘭尼恩強調，當局事前並未發現此人有預謀發動攻擊的跡象。

但警方在現場採證時發現，嫌犯的車輛擋風玻璃上，掛著恐怖組織「伊斯蘭國」的旗幟。

澳洲廣播公司(ABC)引述匿名官員的說法報導，納維德住於雪梨西南市郊的邦尼里格區(Bonnyrigg)，他犯案當天早上告訴母親，他要外出釣魚。

澳洲 槍擊 無人機

上一則

與柬埔寨交火擴及沿海 泰國宣布達叻府宵禁

下一則

以色列刺殺哈瑪斯二把手 加薩停火協議搖搖欲墜

延伸閱讀

逃過二戰猶太大屠殺卻死於雪梨海灘恐攻 男肉身護妻中彈亡

逃過二戰猶太大屠殺卻死於雪梨海灘恐攻 男肉身護妻中彈亡
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警：嫌犯為父子檔

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警：嫌犯為父子檔
雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警方：增至16人死亡

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警方：增至16人死亡

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽