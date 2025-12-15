澳洲邦代海灘恐攻 父子檔嫌犯 車上掛ISIS旗幟

澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案，已有16人不幸遇難。圖案發後，警方救護人員都湧到現場進行急救。(美聯社)

澳洲 警方證實，14日在雪梨邦代海灘(Bondi Beach)針對猶太「光明節」(Hanukkah)慶祝活動人群開槍掃射的嫌犯為一對父子，兩人駕駛的車輛擋風玻璃上懸掛極端恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)的旗幟。

每日郵報(Daily Mail)報導，24歲的納維德‧阿克朗(Naveed Akram)在與警方交火時受傷送醫，而他50歲的父親賽伊德‧阿克朗(Sajid Akram)則當場遭警方擊斃。

這對父子遭武裝特警制伏的畫面被一架無人機 拍下，畫面顯示其中一名嫌犯俯臥在地，另一人則蹲伏在人行陸橋側牆邊，疑似更換彈匣後，持續朝下方無辜民眾開槍，直到遭警方擊中倒地。

另一段影片顯示，受傷倒地的嫌犯一度遭憤怒民眾包圍，一名男子高喊「打死他」，並一腳踩向其中一名槍手的頭部，隨即被趕抵現場的員警制止並拉開。

還有畫面顯示，警方對其中一名倒地男子施以心肺復甦術(CPR)，圍觀群眾驚呼「他死了」。

澳洲雪梨邦代海灘地區14日發生恐襲慘案。圖為無人機攝到的現場情況，顯示槍手遇擊後，伏在行人橋上。(路透)

新南威爾斯省(New South Wales)警察局長蘭尼恩(Mal Lanyon)稍晚在記者會上指出，這起大規模槍擊 事件的嫌犯確為一對父子，分別是遭警方擊斃的50歲賽伊德，以及他24歲的兒子納維德；納維德遭警方槍擊制伏後，送醫治療。

天空新聞網(Sky News)報導，警方在案發現場附近查獲兩枚土製炸彈(improvised explosive devices)，一度懷疑有第三人涉案，但經調查後已確認僅兩人作案。

警方指出，賽伊德持有合法槍枝許可證，名下登記有六把槍枝，警方隨後也在案發現場尋獲六把槍械。

警方表示，安全機構掌握其中一名嫌犯的行蹤，但蘭尼恩強調，當局事前並未發現此人有預謀發動攻擊的跡象。

但警方在現場採證時發現，嫌犯的車輛擋風玻璃上，掛著恐怖組織「伊斯蘭國」的旗幟。

澳洲廣播公司(ABC)引述匿名官員的說法報導，納維德住於雪梨西南市郊的邦尼里格區(Bonnyrigg)，他犯案當天早上告訴母親，他要外出釣魚。