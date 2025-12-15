以色列刺殺哈瑪斯二把手 加薩停火協議搖搖欲墜

以色列軍方13日對加薩市發動精準空襲，以色列軍方表示，該次行動鎖定並擊中了一名位於加薩市地區的哈瑪斯高階指揮官薩德。圖為巴勒斯坦人13日在加薩市查看以色列空襲汽車的現場。 （路透）

以色列 軍方表示，以軍13日在加薩 市襲擊車輛時擊斃巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 的高階指揮官薩伊德（Raed Saed）。這是加薩停火協議今年10月生效以來，最重大的哈瑪斯高層遇刺事件，外界擔憂，這起暗殺行動將使原本就困難重重的第二階段停火談判更加遙遙無期。

哈瑪斯發布聲明譴責這起攻擊事件違反停火協議。路透報導，薩伊德是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列的策畫者之一。

以色列總理內唐亞胡與國防部長卡茲（Israel Katz）透過聯合聲明指出，針對薩伊德的行動是在回應哈瑪斯13日稍早發動攻擊，其爆炸裝置導致兩名以國軍人受傷。

根據加薩走廊衛生當局，加薩市車輛遇襲造成5人死亡，至少25人受傷。哈瑪斯或當地醫護人員目前未證實薩伊德是否也是死者之一。

一名以色列軍方官員稱薩伊德是哈瑪斯高層成員，協助建立並推動哈瑪斯的武器製造網絡。

這名官員說道：「他近幾個月來致力重建哈瑪斯的軍力和武器生產能力，顯然違反停火協議。」

哈瑪斯消息人士表示，薩伊德是該組織武裝部隊的第二把交椅。

美聯社報導，哈瑪斯高級官員哈利勒哈亞已14日證實，哈瑪斯負責武器裝備的高級官員薩伊德在以色列13日對加薩市西部的空襲中身亡。

此外，以軍稱14日對黎巴嫩南部發動空襲，擊斃三名真主黨成員。

加薩地帶衛生部門衛生日發布的數據顯示，自加薩停火第一階段協議於10月10日生效以來，以軍仍持續襲擊加薩地帶，已造成至少386人死亡，1018人受傷。以色列多次以哈瑪斯違反停火協議為由對加薩地帶發動襲擊。以色列方面則表示，自停火開始以來，已有3名以色列士兵喪生。