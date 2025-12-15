我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

以色列刺殺哈瑪斯二把手 加薩停火協議搖搖欲墜

編譯中心／綜合14日電
以色列軍方13日對加薩市發動精準空襲，以色列軍方表示，該次行動鎖定並擊中了一名位於加薩市地區的哈瑪斯高階指揮官薩德。圖為巴勒斯坦人13日在加薩市查看以色列空襲汽車的現場。 （路透）
以色列軍方13日對加薩市發動精準空襲，以色列軍方表示，該次行動鎖定並擊中了一名位於加薩市地區的哈瑪斯高階指揮官薩德。圖為巴勒斯坦人13日在加薩市查看以色列空襲汽車的現場。 （路透）

以色列軍方表示，以軍13日在加薩市襲擊車輛時擊斃巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的高階指揮官薩伊德（Raed Saed）。這是加薩停火協議今年10月生效以來，最重大的哈瑪斯高層遇刺事件，外界擔憂，這起暗殺行動將使原本就困難重重的第二階段停火談判更加遙遙無期。

哈瑪斯發布聲明譴責這起攻擊事件違反停火協議。路透報導，薩伊德是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列的策畫者之一。

以色列總理內唐亞胡與國防部長卡茲（Israel Katz）透過聯合聲明指出，針對薩伊德的行動是在回應哈瑪斯13日稍早發動攻擊，其爆炸裝置導致兩名以國軍人受傷。

根據加薩走廊衛生當局，加薩市車輛遇襲造成5人死亡，至少25人受傷。哈瑪斯或當地醫護人員目前未證實薩伊德是否也是死者之一。

一名以色列軍方官員稱薩伊德是哈瑪斯高層成員，協助建立並推動哈瑪斯的武器製造網絡。

這名官員說道：「他近幾個月來致力重建哈瑪斯的軍力和武器生產能力，顯然違反停火協議。」

哈瑪斯消息人士表示，薩伊德是該組織武裝部隊的第二把交椅。

美聯社報導，哈瑪斯高級官員哈利勒哈亞已14日證實，哈瑪斯負責武器裝備的高級官員薩伊德在以色列13日對加薩市西部的空襲中身亡。

此外，以軍稱14日對黎巴嫩南部發動空襲，擊斃三名真主黨成員。

加薩地帶衛生部門衛生日發布的數據顯示，自加薩停火第一階段協議於10月10日生效以來，以軍仍持續襲擊加薩地帶，已造成至少386人死亡，1018人受傷。以色列多次以哈瑪斯違反停火協議為由對加薩地帶發動襲擊。以色列方面則表示，自停火開始以來，已有3名以色列士兵喪生。

哈瑪斯 加薩 以色列

上一則

澳洲邦代海灘恐攻 父子檔嫌犯 車上掛ISIS旗幟

下一則

全球最強護照 新加坡蟬聯榜首 韓日緊追、美排11

延伸閱讀

以色列稱擊斃哈瑪斯指揮官 10月停火來最重大刺殺

以色列稱擊斃哈瑪斯指揮官 10月停火來最重大刺殺
暴雨洪水致加薩至少14人死亡 哈瑪斯：戰爭的延續

暴雨洪水致加薩至少14人死亡 哈瑪斯：戰爭的延續
哈瑪斯：巴勒斯坦如建國 同意放下武器不掌權

哈瑪斯：巴勒斯坦如建國 同意放下武器不掌權
內唐亞胡：加薩停火將進入第2階段 本月再會川普

內唐亞胡：加薩停火將進入第2階段 本月再會川普

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽