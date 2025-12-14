雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）
澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生重大槍擊案，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件，目前已定調為針對猶太社群的恐怖攻擊。根據媒體，槍手車輛的擋風玻璃疑似懸掛極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）的旗幟。

▲ 影片來源：x平台＠10NewsAU（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

衛報引述雪梨晨鋒報指出，這對父子分別為50歲的阿克朗（Sajid Akram）與24歲的納維德（Naveed Akram），阿克朗已遭警方擊斃，是16名死者之一；納維德中彈後傷勢嚴重，送醫治療。

天空新聞網報導，警方在現場附近查獲2枚爆炸裝置，一度懷疑有第三人涉案，但警方現已證實僅2人作案。而阿克朗擁有槍枝許可，名下共6枝槍，現場也發現6枝槍。

每日郵報報導稱，槍手車輛停在邦代海灘附近的坎貝爾大道（Campbell Parade），其擋風玻璃疑似懸掛ISIS的旗幟。另有目擊者稱，看見槍手在坎貝爾大道下車，約10分鐘後，兩人冷血朝海灘群眾開火至少50發子彈。

▲澳洲雪梨知名景點邦代海灘14日發生重大槍擊案，警方已證實行凶槍手是一對父子檔，分別為50歲的阿克朗（右）與24歲的納維德（左）。 影片來源：x平台＠TRobinsonNewEra（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

納維德居住在雪梨西南部，根據每日郵報，他出門向母親表示自己要去釣魚。

網路流傳無人機拍攝畫面顯示，其中一名槍手站在行人天橋上開槍射擊，隨後被警方擊中後踉蹌倒地；另一人則持續掃射民眾，同時不斷低身躲到橋的一側，似乎在重新裝子彈，隨後再度開火。

澳洲 槍擊 無人機

